Enjoy The Fest, el mayor festival de influencers llega a España Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 19:08 h (CET)

Enjoy The Fest recorre buena parte de la geografía nacional empezando en Málaga y acabando en Barcelona, pasando por Las Palmas, Sevilla entre otras ciudades, con los influencers más top del momento de Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube…

En un ambiente ameno y distendido en el que dependiendo del tipo de entrada se podrá disfrutar del espectáculo o incluso conocer al ídolo, estar con él charlando distendidamente en el camerino minutos previos a la actuación y hacerse fotos en los photocalls habilitados al efecto. Eso sí, hay que darse prisa, ya que las entradas son muy limitadas.

Los números de los invitados al evento son abrumadores, cuentan con influencers top, “uno solo tiene más de 2.300.000.000 de me gusta en redes sociales”

Y es que los seguidores en redes sociales de los influencers y artistas que acudirán a Enjoy The Fest multiplica por 18 los habitantes de España.

El Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga es el lugar escogido por Enjoy The Fest para realizar el primer festival de influencers del país, los cuales se encontrarán acompañados por los cantantes más aclamados del momento.

Un concepto único e innovador en España en el que la interacción de los asistentes en el show hace de este evento una montaña rusa de emociones y diversión con un único objetivo: el de hacer que tanto los artistas como los asistentes al festival vivan una experiencia única e inolvidable.

TikTokers Awards 2021 Enjoy The Fest es patrocinador oficial de los TikTokers Awards, unos premios que nacen con la idea de premiar el arduo trabajo que han efectuado los influencers desde sus inicios en redes sociales hasta el día de hoy, para alzarse con el TikTokers Awards 2021 y los premios remunerados que este implica. Los TikTokers seleccionados competirán en un challenge en directo en el propio festival en el que el público será el jurado principal.

Enjoy The Fest apunta a ser el festival favorito en España por Millenials y Generación Z. Un festival dinámico que no dejará indiferente a nadie y en el que el objetivo principal es pasarlo bien y acercar los celebrities a sus fans.

Un evento perfecto respaldado por un gran grupo empresarial ideal para pasar un buen día en familia o con los amigos y disfrutar de las caras de felicidad de los asistentes al conocer a sus ídolos. Ya se pueden comprar las entradas en la página web.

