Endurance Motive sale al BME Growth tras cerrar una ronda de inversión a través de Sociosinversores.com

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:32 h (CET) Endurance Motive cerró el pasado febrero una ronda de inversión de 2 Millones de Euros y ahora se estrena en el BME Growth duplicando su valor en apenas 3 días de cotización Endurance Motive cerró el pasado febrero una ampliación de capital de 2.000.000€, de los cuales más de 200.000€ se cubrieron a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com. Fue un éxito absoluto, ya que la Ronda se completó en menos de 5 horas.

En la Ronda de Inversión total de 2 millones de euros, han participado varios Family Office, Socios que ya formaban parte de la empresa, Inversores del Entorno del BME Growth y los propios trabajadores de la empresa, que no han querido perder la oportunidad de formar parte de este gran proyecto.

Uno de los objetivos de su ampliación de capital estaba claro, la salida al BME Growth, conseguido 4 meses más tarde y por todo lo alto.

Endurance Motive es una empresa que se dedica al diseño y ensamblaje de baterías de ion-litio para electromovilidad.

Es un proyecto de gran potencial en un mercado en auge como son las baterías de litio así como la electromovilidad.

La incorporación de la sociedad al BME Growth ha dado a los socios que participaron en la Ronda de Inversión la posibilidad de liquidez inmediata, así como la transparencia y garantía de buena gestión de la compañía que exige al estar cotizada.

La mejor prueba de que es una compañía con un potencial muy alto son los datos experimentados en su salida al mercado: debutó a 1,85 euros y ya alcanza los 3,8€, lo que supone una subida de más del 100%. La capitalización supera los 30 Millones de euros.

En sólo tres años Endurance Motive ha pasado de un primer año 2018 sin facturación relevante, a facturar 340.000 euros en 2019 a 2.300.000 Millones de euros en 2020.

En 2021 las previsiones son superar los 5 Millones de euros en facturación gracias a la expansión internacional comenzada, así como los primeros proyectos para la industria marina que la empresa confía tener para finales de 2022.

Para alcanzar y superar estas previsiones, a parte de su salida a Bolsa, Endurance tiene como objetivos la expansión internacional, el aumento de los medios productivos para triplicar facturación en 2021, mejorar las automatizaciones para mejorar los tiempos y márgenes de producción.

No hay que olvidar de su compromiso con el medio ambiente. Las baterías de litio de Endurance, garantizan el mejor resultado: reducen el impacto ecológico, reducen costes, optimizan espacio y peso, simplifican los sistemas y permiten una navegación tranquila con operaciones silenciosas cerca del Puerto, zonas restringidas o en zonas de pesca, entre otras ventajas.

