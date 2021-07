Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa sobre los últimos avances en salud de la vista y cirugía de ojos Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:44 h (CET) Para reservar plaza hay que llamar al 943 00 27 59 de 9:00 a 13:30 horas o por email: gpk@quironsalud.es proporcionando nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. Se puede seguir online a través del canal YouTube de Policlínica Gipuzkoa o diariovasco.com "El efecto que tiene la catarata es que se te pone una niebla en la vista, es que como si se empañara la visión. Y se produce por una calcificación del cristalino. La buena noticia es que puede operarse. Es una cirugía confortable para el paciente, que se ha perfeccionado mucho y que hoy permite sustituir el cristalino por una lente. Esta lente puede ser monofocal o multifocal. Nosotros optamos por recomendar la multifocal” nos explica el oftalmólogo Héctor Fariña, quien junto con la oftalmóloga Lourdes Ruiz, ofrecerán una conferencia este jueves, 15 de julio, en el Aquarium de San Sebastián sobre los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos.

Bajo el título “Todos los avances en oftalmología, para que lo veas claro” los dos oftalmólogos de Policlínica Gipuzkoa y el Hospital Quirónsalud Donostia, explicarán en el Aula de Salud las últimas novedades en tratamientos de diversas enfermedades de la vista, como el ojo seco, que con motivo del confinamiento se ha visto más intensificado por tantas horas ante las pantallas.

También presentarán los últimos avances en cirugía de la vista, especialmente en la cirugía de la hipermetropía, miopía, presbicia y la cirugía de cataratas.

En opinión del oftalmólogo Héctor Fariña, “la catarata debe operarse cuando comienza a ser un problema para la visión del paciente y mejor cuando la catarata es de reciente aparición, porque estará más blanda”.

En palabras de Héctor Fariña “una catarata es una opacidad de la transparencia normal del cristalino, la lente natural de nuestros ojos. Ocurre cuando las proteínas que conforman el cristalino comienzan a deteriorarse y hacen que este comience a nublarse”. “En ese caso -añade- el único tratamiento disponible es la extracción del cristalino y su substitución por una lente intraocular capaz de corregir la graduación previa, tanto de lejos como de cerca, del paciente. Con este método conseguimos aclarar la visión y corregir defectos refractivos”.

El procedimiento en palabras del equipo de oftalmólogos es sencillo y está muy normalizado. En su presentación en el próximo Aula de Salud presentarán testimonios de pacientes e imágenes ilustrando las enfermedades de la vista y lo último en tratamientos.

El Aula es presencial pero también puede seguirse on line a través del canal de youtube de Policlínica Gipuzkoa y los asistentes podrán trasladar todas sus preguntas en el coloquio posterior a la exposición que será moderado por la Directora Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, Sonia Roussel.

