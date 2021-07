Acuicultura de España presenta su primera Memoria de Sostenibilidad Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:12 h (CET) Tras meses de trabajo, esfuerzo e implicación, Acuicultura de España presentó su primera Memoria de Sostenibilidad a través de un evento virtual emitido desde las proximidades de una granja acuícola en Illana (Guadalajara), una de las muchas instalaciones que el sector de la acuicultura tiene activas en la España Vaciada. Su elaboración se ha apoyado principalmente en la categorización de índices de sostenibilidad social y producto, medioambiental y económica, para su comparativa y evolución en el tiempo El sector de la acuicultura del país coya cuenta con un documento público que servirá para establecer, de forma técnica y rigurosa, el nivel de sostenibilidad de la actividad acuícola y que estará disponible en su web.

Javier Ojeda, gerente de APROMAR (Asociación Empresarial de Acuicultura de España), junto con Juan Fernández Aldana, coordinador de la elaboración de la primera edición de la Memoria de Sostenibilidad, fueron los encargados de darla a conocer.

“La memoria es un paso más en nuestro compromiso con la mejora continua y por un mundo y una alimentación más sostenibles. No existen atajos para alcanzar la sostenibilidad de nuestra actividad, pero, a través de esfuerzos como la realización de esta memoria sentamos las bases para que las etapas cumplidas en la consecución de esta sostenibilidad sean cada vez más relevantes”, señalaba Ojeda, recordando que España es un país líder en acuicultura, reconocido por su excelencia gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que conforman el sector, que han hecho posible que en 2019 la producción acuícola española fuera de 342.900 toneladas.

Acuicultura de España contó con la participación de la administración pública. Carola González-Kessler (subdirectora general de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales del MAPA): “agradecemos la labor realizada en esta primera memoria. Es muy buen comienzo y está muy alineada con las directrices de la Unión Europea y con las líneas de trabajo que estamos analizando desde la Administración. Esta iniciativa contribuirá a mejorar el conocimiento sobre acuicultura y permitirá valorar de manera objetiva aspectos como la calidad del producto, el impacto medioambiental o el empleo”. Recordó que la acuicultura es un sector generador de empleo en zonas rurales de España, contribuye a la fijación de la población y al fomento del crecimiento económico en estas zonas”.

María del Mar Agraso (directora técnica de CTAQUA) destacó desde el punto de vista científico que “la acuicultura se presenta como una de las mejores alternativas a la alta demanda de alimentos de los próximos años. Ha evolucionado a pasos agigantados, siendo uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento. Iniciativas como esta potencian la visibilidad de un sector estratégico en el que creemos firmemente”.

Para hablar de los pescados de Acuicultura de España a nivel gastronómico, Mari Carmen Vélez (Chef de la Asociación Mujeres en Gastronomía) destacaba que los pescados de acuicultura “nos permiten tener esa cantidad de grasas saludable de manera estable durante todo el año, así como la sensación de frescura y garantía de calidad”.

Sobre las razones nutricionales para incluir los productos de acuicultura en nuestra alimentación, Andrea Calderón (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación), señaló: “el pescado de acuicultura no solo es una fuente de salud para nosotros mismos, sino para la salud del planeta. Es fuente de nutrientes muy alta en poco volumen, destacando su aporte proteico de alto valor biológico y de nutrientes como calcio o fósforo, vitaminas del grupo B, vitamina A o D y los ácidos grasos esenciales Omega-3”.

