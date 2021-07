CEA se adhiere a la iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo del Grupo Adecco Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:16 h (CET) La patronal andaluza suscribe un convenio de colaboración para ayudar a las empresas de la Comunidad en la búsqueda y cobertura de las posiciones que demandan, con motivo de las necesidades, absentismo o las bajas laborales derivadas de la pandemia La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la organización empresarial más representativa de la Comunidad, y el Grupo Adecco, líder en la gestión de los Recursos Humanos, han suscrito un convenio de colaboración, cooperación y asesoramiento atendiendo a la crisis provocada por la pandemia. Tal acuerdo, fruto del compromiso con el desarrollo económico y social de Andalucía, ha sido firmado por el secretario general de CEA, Luis Fernández-Palacios, y el director general de sostenibilidad del Grupo Adecco, Francisco Mesonero Fernández de Córdoba.

Este acuerdo nace en el marco del programa #MovilizaciónPorElEmpleo, impulsado por el Grupo Adecco, y es una muestra de la compartida preocupación por las consecuencias que puedan tener las medidas adoptadas a causa de la pandemia en el mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, una forma de garantizar los servicios y demandas de las empresas de Andalucía.

“#MovilizaciónPorElEmpleo nace del compromiso del Grupo Adecco para ayudar a quienes se han visto afectados por la pandemia, sobre todo en sectores no esenciales, a encontrar empleo en sectores esenciales en este proceso de recuperación del empleo en la región. Se sustenta en acuerdos de colaboración con patronales sectoriales y territoriales, cuyo objetivo es dinamizar que se puede contar con trabajadores formados de otros sectores de actividad en aquellos sectores donde se genera empleo. Y ofrecer cursos gratuitos online, donde ya se han inscrito alrededor de 40.000 demandantes de empleo para 70 tipos de cursos diferentes. Dentro de #MovilizaciónPorElEmpleo, a través de nuestra Fundación, no hemos querido olvidarnos de ayudar a aquellas personas vulnerables y que ya lo tenían más difícil a la hora de encontrar empleo antes de la pandemia, como son las personas con discapacidad, los mayores de 55 años con pocos recursos económicos o mujeres víctimas de violencia de género”, ha explicado Mesonero Fernández de Córdoba.

Por su parte, Fernández-Palacios ha afirmado: “El papel de las empresas andaluzas ante la crisis social y económica ha sido fundamental. Con independencia de su sector, actividad o tamaño, la respuesta de las compañías ha tenido que ser rápida y clara, anticipando escenarios y tomando medidas para minimizar los daños, proteger el empleo y salir reforzadas, con la salud y la seguridad de sus plantillas como eje de cada una de sus acciones”. CEA subraya el lado solidario del tejido productivo andaluz durante la crisis y el compromiso como denominador común de pymes y grandes compañías en la protección de sus plantillas, proveedores y clientes, en un trabajo colaborativo ante la mayor crisis de nuestra historia reciente. Así, y según el secretario general de CEA, “es vital seguir apoyando a las microempresas y autónomos de Andalucía, para la preservación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Las acciones incluidas en el programa #MovilizaciónPorElEmpleo van en esta dirección”.

La iniciativa, marco de colaboración, se justifica entre otros elementos por la experiencia del Grupo Adecco en los servicios que presta, su capilaridad a nivel nacional, su amplia base de datos de candidatos y su diversidad de recursos. CEA aporta con esta firma el apoyo a las empresas en el área estratégica de Recursos Humanos.

En el marco del convenio, CEA y el Grupo Adecco pondrán en marcha una Comisión de seguimiento cuyo objetivo será, además de analizar su evolución, estudiar las mejores prácticas sectoriales de movilización, las competencias formativas requeridas para mejorar las demandas empresariales en ese tránsito de trabajadores de un sector a otro, requerimientos de producción y flexibilidad identificando puntos de mejora, así como los protocolos de salud laboral y su implantación.

