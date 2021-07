Réduit One, la apuesta de Skinvity para obtener un cabello nutrido y rejuvenecido en tan solo 30 segundos Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:24 h (CET) Un revolucionario dispositivo de uso doméstico que con su Tecnología Magestic Misting garantiza un tratamiento 38 veces más efectivo que los convencionales del cabello. Aportando ingredientes puros y eliminando ingredientes innecesarios para un cabello suave, nutrido y rejuvenecido SKINVITY, la plataforma de tecnología más avanzada de cosmética y de bienestar para la mujer (FemTech), ha optado por RÉDUIT One como el dispositivo inteligente para el cuidado del cabello que ofrece una mayor cobertura y absorción de activos para conseguir un cabello nutrido y rejuvenecido en tan solo 30 segundos desde la comodidad del hogar.

Su tecnología Magnetic Misting, combina tres microtecnologías avanzadas que garantizan una mejor absorción del producto en el cabello para una aplicación 38 veces más efectiva que las soluciones tópicas tradicionales.

La difusión ultrasónica garantiza que la cantidad perfecta de producto llegue al cabello y amplifica el suministro de ingredientes con la técnica micro mist. La humidificación magnética, funciona creando campos magnéticos variables que reducen el tamaño de la partícula, hasta 50 veces más pequeña que los productos tradicionales, provocando una absorción instantánea. Además, las pulsaciones sónicas aseguran una cobertura uniforme, ayudando a aumentar la velocidad de absorción y la eficiencia de la pulverización. La reducción de desperdicio del producto, hasta 20 veces menos que los productos tradicionales, y la combinación de las poderosas fórmulas de los hairpods con la precisión del dispositivo RÉDUIT One, consiguen crear en una experiencia única para el tratado del cabello.

¿Qué son los RÉDUIT Hairpods?

Se trata de fórmulas altamente concentradas que ofrecen un tratamiento inteligente en tan sólo 30 segundos, ideados para utilizarse conjuntamente con los dispositivos RÉDUIT.

Cada RÉDUIT Hairpod contiene 5ml, el equivalente a 100-200 ml de un producto tradicional, y está diseñado para 20 aplicaciones. Cada Hairpod está diseñado para un tratamiento específico:

- Para una protección del color natural ante la luz ultravioleta, el agua salada y la contaminación: Color Protect.

- Para eliminar el efecto frizz que producen los secadores y planchas y obtener un pelo liso, suave y saludable: Precision Conditioner.

- Para prevenir la rotura del cabello, restaurar su elasticidad y obtener un cabello sano y nutrido con más volumen: Vapored Strenght.

¿Cómo utilizar Réduit One & 1 Hairpod?

Réduit One no puede ser más fácil de usar. Su tamaño es idóneo además para poderlo llevar donde se quiera:

- Se inserta el Hairpod elegido en el dispositivo RÉDUIT rotándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic.

- Deslizando el dispositivo sobre el cabello limpio, seco o húmedo, se aplica el producto desde la raíz hasta las puntas.

- Con una vibración cada 5 segundos, el dispositivo avisará para cambiar de área tratada. Tras 30 segundos, el tratamiento habrá finalizado. Aunque puede variar dependiendo de las necesidades de cada cabello, pudiendo durar más o menos tiempo.

RÉDUIT One se puede adquirir online en SKINVITY. Su precio: 199,00 € (incluye gastos de envío).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.