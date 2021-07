La gamificación, una herramienta didáctica ideal para aprender mejor, según Estudiotec Madrid Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 12:47 h (CET) Aprender jugando es una manera muy divertida y efectiva de poner a prueba los conocimientos de los alumnos. El juego es una herramienta didáctica muy buena de adquirir nuevos conocimientos, pero debe ponerse en práctica correctamente En la vida de un niño lo más importante es ser felices y disfrutar de esa época tan maravillosa, pero lo que cobra un lugar importante en esta época es, sin lugar a dudas el aprendizaje. Durante la infancia y la adolescencia los niños y los jóvenes se desarrollan para ser personas capaces y saludables en su edad adulta. Algo que cobra un gran protagonismo en sus vidas es el juego.

“Aunque el juego no tenga una finalidad de aprendizaje, sino de ocio, los niños aprenden mientras juegan, de forma inconsciente y sin que se percaten de ello. Es por eso que el juego, en muchos casos, se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje” afirma Estudiotec. Estudiotec es una academia de Madrid que lleva desde el 2008 trabajando de forma personalizada con jóvenes que quieren alcanzar sus objetivos académicos.

Estudiotec tiene mucha experiencia en jóvenes que necesitan unas metodologías de aprendizaje especializadas y personalizadas, como por ejemplo jóvenes con una alta capacidad intelectual o con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta academia afirma que cuando se aplica la gamificación como herramienta de aprendizaje los niños mantienen su atención mucho más tiempo en el juego y se motivan mucho más, ya que este es su ámbito natural, es decir, el juego.

“Cuando el niño juega pierde el miedo a equivocarse y aprende mucho mejor de sus errores. Es importante ayudar al niño a que pierda el miedo a equivocarse. El juego, además sirve para reforzar esos conocimientos que el niño ya tiene, pero que aún no ha asimilado o memorizado bien, ya que de esta forma pueden interiorizar esos conceptos latentes” explica Estudiotec.

Otra gran ventaja que tiene la gamificación para aprender es que los niños, cuando tienen apenas 3 años y comienzan a aprender a hablar pueden mejorar su vocabulario aprendiendo palabras nuevas. Cuando los niños juegan aumentan su capacidad a la hora de interactuar y socializar con las personas o con otros niños. Cuando los niños juegan deben aprender que los juegos tienen reglas y turnos, aprender a trabajar en equipo y sobre todo aprender a perder y a gestionar el enfado o la decepción cuando pierden un juego.

Por lo tanto, cuando los niños aprenden jugando mejoran mucho su madurez emocional y la autoestima y confianza en sí mismos. Jugar aporta a los niños un gran placer y felicidad, por ese motivo, estudiarán encantados. En Estudiotec se aplican todas estas estrategias para aportar a los niños mejor lenguaje, socialización, coordinación, madurez y habilidades nuevas.

