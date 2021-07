La comercializadora OVO Energy alcanza los 10.000 clientes en España Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 12:52 h (CET) El mayor operador energético independiente del Reino Unido consolida su apuesta totalmente renovable en el mercado español con el objetivo de contribuir al avance hacia una sociedad libre de carbono OVO Energy, la mayor comercializadora eléctrica independiente de Europa, ha superado los 10.000 clientes en España en poco más de un año de actividad en nuestro país. La compañía continúa creciendo para posicionarse como un agente clave a favor de la transición energética en España y contribuir así a la descarbonización de la economía.

En palabras del CEO de OVO Energy en España, Juan Sureda: “Valoramos especialmente el sólido crecimiento de OVO Energy en unos meses marcados por la pandemia en los que la incertidumbre y el teletrabajo no nos han impedido crecer. En este tiempo, hemos triplicado nuestra plantilla y agradecemos mucho el esfuerzo y el compromiso que nuestros empleados han demostrado en este año tan complicado para todos”.

“Pasamos los primeros meses de 2020 afinando nuestros procesos operativos y creando nuestro equipo, y fue en verano de 2020 cuando realmente arrancamos nuestro esfuerzo de captación de clientes con un modelo 100% digital. Valoro positivamente que, en poco más de un año, hayamos conseguido alcanzar los 10.000 clientes con unos costes de adquisición muy ajustados”, ha añadido Sureda.

Buena percepción del consumidor

Según la CNMC, el sector energético es el segundo peor valorado por los consumidores, debido a los altos precios, a la falta de transparencia y al mal servicio prestado. OVO Energy ha llevado a cabo una estrategia para tratar de romper con esa concepción del sector logrando resultados destacables. Además de ofrecer tarifas 100% verdes a bajo precio, la compañía apuesta por aportar información de calidad a los consumidores sobre el sector energético para que puedan tomar las mejores decisiones según sus necesidades. “La industria es compleja y existe mucho desconocimiento por parte del consumidor, nosotros apostamos por la transparencia, la eficiencia operativa y los bajos precios para ganarnos la confianza de nuestros clientes”, asegura Sureda. Fruto de este trabajo, OVO Energy ha sido reconocida por sus propios clientes como una de las compañías eléctricas con mejor reputación online del mercado.

Pese al actual contexto pandémico, este crecimiento de clientes es el reflejo de la apuesta de la comercializadora eléctrica por España, uno de los mercados de electricidad más grandes de Europa. El mercado español es un primer paso en la estrategia internacionalización de la empresa, que también ha extendido su actividad a Francia y Australia.

Apuesta por el autoconsumo

Recientemente, la comercializadora ha lanzado su propuesta de autoconsumo en España, ofertando un abanico de productos y servicios para cubrir todas las necesidades de los clientes prosumers (productores/consumidores) y contribuir a la transición energética. Con el objetivo de fomentar el ahorro energético de sus clientes, la compañía ofrece un servicio personalizado y, teniendo en cuenta que cada vivienda es distinta, elabora un proyecto específico para cada cliente. Además, asesora al usuario en todo momento con los trámites y requisitos necesarios para activar la compensación de excedentes.

Si el usuario ya dispone de placas solares instaladas en su vivienda, la compañía ofrece una de las tarifas solares más competitivas del mercado. Por otra parte, OVO Energy ha extendido su partnership con SonnenBaterie a España para ofrecer una solución diseñada para aquellos que quieran ganar independencia de la red y vivir una vida libre de emisiones. Con la batería solar inteligente, el usuario puede almacenar energía solar y usarla las 24 horas del día, cubriendo todas tus necesidades energéticas con energía 100% verde.

Fundada hace 10 años, OVO Energy ha crecido hasta convertirse en el mayor proveedor independiente en el Reino Unido, desarrollando la tecnología necesaria para proporcionar energía limpia a precios competitivos y apoyando innovaciones como la calculadora de carbono, los cargadores “Vehicle to Grid” (V2G) para vehículos eléctricos, o la calefacción eléctrica inteligente. En el Reino Unido, OVO Energy está revolucionando el cambio y liderando la transformación del sector energético en el país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco restaurantes únicos para disfrutar de Alhambra Reserva Esencia Citra IPA este verano Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa sobre los últimos avances en salud de la vista y cirugía de ojos El dolor físico afecta a las emociones y a las relaciones sociales DMGlobal, banca digital descentralizada con tecnología blockchain Adecco busca 40 operarios/as con experiencia en el sector metal en Córdoba