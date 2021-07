Flores de Queso; el producto gourmet imprescindible este verano Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 12:07 h (CET) Sabrosas y distinguidas las Flores de Queso darán un toque de elegancia a cualquier evento este verano Con la llegada del buen tiempo las personas quieren cuidar la línea sin renunciar a todo el sabor de un buen producto de calidad. Además, en esta estación se debe elegir productos que sean a la vez sabrosos y ligeros, ideales para cualquier evento.

Flores de Queso se ha convertido en todo un referente en el mundo del queso en España, ofreciendo un producto de la más alta calidad. El queso es un alimento que ofrece la posibilidad de dar un toque diferente y original en cualquier evento.

Las Flores de Queso

En Flores de Queso utilizan una técnica especial para cortar el queso; mediante un raspado suave con una cuchilla que tiene distintas inclinaciones dependiendo de la curación y el atemperado del queso, se obtiene como resultado final unas finas y deliciosas Flores de Queso. El catering de Flores de Queso es ideal para bodas, eventos familiares y de empresa y permite sorprender a todos los invitados con exquisitas delicias gastronómicas que consiguen que cualquier evento se convierta en un éxito absoluto.

Además en Flores de Queso emplean quesos de primera calidad como son; el Queso de Oveja Latxa D.O. Idiazabal del País Vasco, el Queso de Oveja Assaf de Castilla y León, el Queso de Vaca ahumado al abedul D.O. San Simon da Costa de Galicia y el Queso de Cabra de Asturias entre otros.

En esta empresa están buscando seleccionar 19 quesos artesanales nacionales, uno de cada Comunidad Autónoma, que permitan la elaboración de unas flores de queso que pueden ser maridadas con esencias naturales de distintos sabores como: naranja, avellana, higo, miel, tomillo, azahar, romero, limón, manzana, castaña, albahaca y bergamota.

Como colofón final, las Flores de Queso se sirven en cucuruchos de galleta con sabores como; sésamo negro, cacao, fresa, albahaca, remolacha, chili picante, alga nori, pesto, vainilla ó limón, y con distintas emulsiones dulces dentro del cucurucho de membrillo, mango, frutos rojos, dátiles ó pimientos rojos.

Si se desea organizar un evento este verano que contenga esta experiencia gastronómica inolvidable ahora es posible hacerlo con Flores de Queso.

