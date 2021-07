Marketing vs publicidad: aprender la diferencia es la clave, por Juan Benítez Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 12:00 h (CET)

El avance de la tecnología y el cambio en la dinámica comercial moderna han hecho que las empresas actuales cada vez hagan más uso de la web, así como de las redes sociales para mantener posicionada su marca, y al mismo tiempo llegar de forma más efectiva y directa a potenciales clientes. En este sentido, hay dos términos que han cobrado mucha resonancia en los medios digitales, que son el marketing y la publicidad. Si bien a primera vista pueden parecer sinónimos, la realidad es que en la práctica son diferentes, y el experto asesor comunicacional Juan Benítez explica el por qué.

¿En qué se diferencian la publicidad y el marketing? Hoy en día, los términos marketing y publicidad son muy utilizados, y todavía más en este momento en el que las empresas están haciendo un uso masivo de medios digitales para generar más ventas para atraer a nuevos clientes. Estos conceptos se diferencian entre ellos, y reconocer estas diferencias es fundamental para lograr el éxito de una empresa. A pesar de que la publicidad es, en esencia, marketing, este último no siempre es publicidad. La diferencia principal radica en que el marketing se fundamenta en aspectos como el producto, precio, promoción, lugar y proceso. Mientras, la publicidad únicamente se centra en la promoción.

Básicamente, el marketing es un proceso que se centra en la creación de un mercado para su producto, que se lleva a cabo con el fin principal de aumentar las ventas del mismo. Por otro lado, la publicidad es un proceso a corto plazo que se concentra en atraer la atención del público, para de esta manera alcanzar a potenciales clientes.

Asesoría estratégica integral Aprender a identificar correctamente la diferencia que existe entre las funciones que corresponden al marketing y a la publicidad es la clave no solo para hacer crecer una compañía, marca o producto, sino también para fortalecer la relación entre una corporación y sus consumidores. Para garantizar el éxito en estos objetivos, el profesional Juan Benítez, con más de 10 años de experiencia en la realización de proyectos de marketing, comunicación e innovación, pone sus habilidades al servicio de las compañías que requieran un buen desarrollo de marketing integral y publicidad. Sus servicios se centran en ofrecer asesoría estratégica integral enfocada en el entorno online, sin dejar de lado el offline. Desde la primera asesoría, los clientes contarán con el respaldo de un equipo experto en cada área del proceso de marketing y publicidad, garantizando acciones efectivas y adaptadas a las circunstancias. El objetivo es posicionar la marca, darla a conocer, maximizar las ganancias y atraer a la mayor cantidad posible de clientes.

En conclusión, marketing y publicidad, aunque son diferentes, se complementan para garantizar el alcance de los objetivos de una empresa, y Juan Benítez es uno de los expertos ideales para lograrlo.

