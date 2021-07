Un test Covid 72 horas antes, imprescindible para los destinos internacionales estas vacaciones Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 10:08 h (CET) Unión Europea, Marruecos, o UK exigen PCR; otros destinos están exentos de restricciones. ASPY está abierto en fines de semana para test Covid en Madrid, (C/ Francisco Silvela 69) y ofrece un descuento del 10% en todas las pruebas Covid en julio con el código #Julio21 En pleno segundo verano marcado por la pandemia, el rápido y eficaz avance de la vacunación ha conseguido que las previsiones sean más optimistas y que muchos ciudadanos se planteen viajar al extranjero para disfrutar de las vacaciones.

Todavía hay que tener en cuenta las restricciones para la entrada en algunos países. Conviene saber qué países permiten la movilidad sin restricciones, cuáles exigen una prueba PCR o certificado de vacunación y en cuáles se debe guardar una cuarentena. “Desde ASPY queremos colaborar para que este verano la gente pueda disfrutar de unas vacaciones seguras y muy merecidas. Por eso realizamos todo tipo de tests Covid a la población, dependiendo de las circunstancias, el destino y el perfil del usuario”, asegura Oreto Plumed, Directora Comercial de ASPY.

Las capitales del continente europeo son los destinos que encabezan la lista de preferencias de los españoles para viajar este verano. La incertidumbre por el Covid ha ocasionado que los turistas nacionales prioricen Europa frente a otros continentes, por la cercanía. Datos actualizados a 14 julio de 2021:

- Países de la UE: Exigen una prueba PCR negativa 24, 48 o 72 horas antes de su salida, dependiendo del país, o la presentación del pasaporte Covid.

- Reino Unido: Cuarentena de 10 días en el lugar de hospedaje y realizarse dos pruebas Covid antes de salir del encierro. Además, deben presentar un test negativo realizado durante los tres días antes de llegar.

- Otros destinos frecuentemente elegidos por los españoles: EE.UU no permite la entrada de españoles; Marruecos exige certificado de vacunación o PCR negativas y otros países como Costa Rica, República Dominicana o México no aplican ningún tipo de restricción a viajeros españoles.

Descuento del 10% en test Covid

ASPY pone en marcha una campaña durante todo el mes de julio con descuentos del 10% en cualquiera de los test Covid disponibles en su tienda online. Para poder obtener la cita previa y el descuento a través de la tienda online de ASPY, solo hay que seleccionar el test que desea realizar e incluir el código #Julio21 a la hora de pagar.

“Todos nos merecemos unas vacaciones tranquilas y seguras después de los dos años tan duros que hemos vivido. Desde ASPY queremos animar a la gente a que disfrute de sus vacaciones pero siempre con precaución y cumpliendo con las restricciones marcadas. Desde ASPY, como división preventiva de Atrys, ya estamos colaborando para facilitar esta seguridad en los desplazamientos nacionales e internacionales”, comenta Oreto Plumed.

Horario ampliado para la realización de tests en Madrid

Además, la delegación de ASPY en calle Francisco Silvela, 69 de Madrid pone a disposición de todas las personas la realización de pruebas Covid con resultados rápidos y sin necesidad de cita previa.

El horario de apertura es de lunes a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas y se ha realizado una ampliación de horario a fines de semana de 9.00 horas a 14:00 horas. Aunque la cita previa no es necesaria, se puede solicitar en este teléfono: 628 280 548 o cumplimentar el siguiente formulario.

Sobre ASPY

ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Su equipo compuesto por más de 1400 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Más allá de la prevención de riesgos laborales su objetivo es el de mejorar el cuidado de las personas y de las organizaciones. Su incorporación a Atrys le permite actualizar el concepto de medicina preventiva, ampliando la oferta de servicios tanto en ASPY Prevención destinada a la salud laboral, como en ASPY Salud orientada a la salud privada.

Atrys , fundada en 2015, es una multinacional española que brinda servicios de diagnóstico y tratamiento médico de precisión. Pionera en los ámbitos de la telemedicina y de la radioterapia de última generación. Para más información, visitar www.atryshealth.com.

