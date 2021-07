Urbanitae financia 13 proyectos inmobiliarios por valor de 12,5 millones de € Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 09:08 h (CET) La plataforma de crowdfunding inmobiliario duplica, a pesar de la pandemia, el volumen de inversión alcanzado en el periodo 2019-2020. En los próximos 12 meses, prevé triplicar el número de proyectos y captar más de 50 millones de euros de financiación La plataforma de financiación participativa Urbanitae ha financiado durante el primer semestre del año 13 proyectos inmobiliarios, por valor de 12,5 millones de euros, posicionándose como la mayor compañía española de crowdfunding dentro del segmento inmobiliario.

Urbanitae ha captado en este periodo un total de 4.170 inversiones, con una media de 3.000 euros por participación; mientras que el volumen de las operaciones financiadas ha crecido progresivamente, oscilando entre los 500.000 euros y los 1,8 millones de euros de un proyecto residencial de 32 viviendas impulsado por Azur Estates en la isla de Menorca. Esta es una de las más grandes oportunidades que se han financiado a través de crowdfunding inmobiliario en España y la de mayor envergadura para Urbanitae.

De esta forma, y a pesar de la pandemia, la plataforma ha conseguido solo en el primer semestre el doble de producción que la realizada conjuntamente en 2019 y 2020. “Está siendo un gran año para Urbanitae, ya que no sólo hemos dado acceso a pequeños y medianos inversores para que inviertan en operaciones con un gran potencial de rentabilidad, sino que también permite que los promotores inmobiliarios tengan una vía de financiación alternativa, en un momento de crecientes restricciones por parte de la banca”, afirma Diego Bestard, CEO de Urbanitae.

Perspectivas para los próximos 12 meses

Urbanitae prevé seguir manteniendo esta positiva tendencia en los próximos meses, triplicar el número de proyectos acometidos y superar los 50 millones de euros de volumen de financiación. En este sentido, Bestard asegura que “en 2021 el crowdfunding inmobiliario vivirá posiblemente el mejor año de su historia. En primer lugar, porque las entidades bancarias están endureciendo las condiciones a la hora de conceder créditos para proyectos inmobiliarios. Pero, además, porque las promotoras se han dado cuenta de que la financiación participativa es una alternativa ágil y eficaz para obtener financiación y existe un claro apetito por parte de los inversores minoristas”.

Para afrontar esta etapa de crecimiento, el pasado mes de abril, Urbanitae cerró su segunda ronda de financiación valorada en 2,5 millones de euros. La entrada de este capital permitirá impulsar el desarrollo de la plataforma, multiplicando su capacidad para acometer un mayor volumen de operaciones y aumentar los tickets de inversión, con el fin de ofrecer a los promotores inmobiliarios financiación alternativa para proyectos entre 1 y 4 millones de euros.

Financiación de proyectos inmobiliarios en tiempo récord

El interés de los inversores por participar en proyectos promovidos por Urbanitae no ha cesado a lo largo de estos meses y, prueba de ello, es que se han batido récords en los plazos previstos para conseguir la financiación de varios proyectos, llegando a cerrar operaciones en apenas minutos.

El cada vez mayor número de usuarios que acuden a la plataforma para invertir y la sobredemanda que se ha producido en muchos casos, ha llevado a Urbanitae a adoptar un sistema de prefunding, pionero en España, que facilitará la participación de todos los usuarios interesados en un mismo proyecto. El sistema, que se aplicará en aquellas operaciones en las que se prevea una alta demanda, posibilitará que cualquier inversor pueda sumarse a un proyecto de financiación a partir de 500 euros y con los límites establecidos por la ley (3.000 euros si es inversor no acreditado y sin límites en los casos de inversores acreditados), durante un plazo prefijado previamente, que no será inferior a 24 horas.

Desde que empezó a operar en julio de 2019, Urbanitae ha financiado un total de 33 proyectos, de los cuales ya se han liquidado cuatro con muy buenos resultados. En la actualidad sus inversores han recuperado su inversión con una rentabilidad media del 24%, un 50% más de lo estimado inicialmente.

Los proyectos desarrollados se localizan en ciudades de toda España, con diferentes tipologías: trasteros, locales comerciales, garajes, viviendas; y están avalados por promotoras de la talla de Gestilar, Caledonian, Atomiun, Home First, EnfoKa, Carpio Capital, UrbiGlobal Group, Trinosa Henares o Urbana Home, entre otras.

“El éxito de Urbanitae va a seguir ligado a la rigurosidad que tenemos a la hora de seleccionar los proyectos. Actualmente, nuestro nivel de aprobación es del 5% porque muchos proyectos no reúnen los requisitos que exigimos, pero estamos seguros de que el crowdfunding va a abrir cada vez más oportunidades de financiación al mercado promotor”, concluye el CEO de Urbanitae.

Acerca de Urbanitae

Fundada en 2017, Urbanitae es la única plataforma de financiación participativa especializada en oportunidades inmobiliarias de cierto tamaño, hasta ahora restringidas a inversores profesionales. Permite a cualquier inversor, ya sea minorista o institucional, participar en grandes proyectos a partir de una inversión mínima de 500 euros y mediante un proceso simple y fluido, 100% online, sin papeleos, ni visitas, ni trámites burocráticos.

Autorizada y supervisada por CNMV, Urbanitae nace con la vocación de participar en todo tipo de activos inmobiliarios, ya sea residencial, hotelero, comercial o logístico/industrial; y en los dos formatos posibles, patrimonial o de plusvalía. De esta forma, los promotores encuentran una nueva vía para financiar sus proyectos, en un entorno de restricción de la financiación tradicional que afecta especialmente a los proyectos de tamaño medio.

