¿Alquiler de barco entero o alquiler por plazas?: Navega y Comparte

Todas las cosas de la vida presentan ventajas y desventajas. A la hora de tomar decisiones, dependerá de las necesidades de cada persona.

Al permitir disfrutar del mar, del aire libre sin aglomeraciones y sin compartir espacio con mucha gente, las vacaciones en velero están en auge este verano.

Las vacaciones en barco son como un pequeño apartamento flotante, en el que se cuenta con las mejores vistas de cualquier cala, la mayor piscina natural a los pies y todo a mano: la nevera para comer y beber cuando apetezca, la cama o lugares geniales para hacer la siesta y el equipaje completo para tener a mano todo lo que se pueda necesitar. Además, no hay que preocuparse por alquilar ningún coche para ir de cala en cala, porque el barco es también el medio de transporte. En caso de querer visitar algún sitio del interior, siempre existe esa opción de alquilar un coche o una moto y hacer alguna excursión por tierra.

Las ventajas del alquiler de barco entero es que permite disfrutar de unas vacaciones de ensueño solo con la gente más próxima. Compartir la aventura solo con quien cada uno elija.

La desventaja es que siempre hay uno que disfruta menos que el resto. La responsabilidad que implica el capitanear un barco no es apta para todo el mundo. Elegir la zona de fondeo, el rumbo donde dirigirse y ser el responsable de las acciones de todas las personas que van a bordo no siempre va a resultar una tarea fácil, por lo que otra opción para no complicarse sería alquilar el barco entero con patrón profesional.

El plaza a plaza es más «a tu aire». No es necesario cuadrarse con el grupo de amigos o con la familia para completar el barco entero, pues se puede entrar en el buscador de Navega y Comparte, elegir la fecha que más convenga y reservar solo una plaza, dos o las que se necesiten.

En este tipo de viajes de normal hay un patrón profesional responsable de todas las decisiones, así que la principal tarea será simplemente disfrutar.

Hay quien no se embarcaría nunca con gente que no conoce, pero hay gente que lo vive como una experiencia fabulosa. Convivir «con extraños» puede ser genial, todo depende de las actitudes de cada uno. Hay veces que se crean lazos bonitos y amistades que perduran en el tiempo. Para facilitar el conectar gente con gustos comunes y afines, en Navega y Comparte el patrón puede consultar los perfiles públicos de los tripulantes y los tripulantes los perfiles de los patrones.

Lo importante para que la aventura sea la mejor, tanto en un caso como en otro, es dejar los problemas de cada uno en tierra y dedicarse unos días solo a disfrutar. La desconexión puede ser de tal magnitud, que para algunos hay un antes y un después de un viaje en barco.