¿Cómo funcionan las operaciones de cross docking y la distribución de mercancía de contenedores? Por Vailogistic Emprendedores de Hoy

martes, 13 de julio de 2021, 23:00 h (CET)

En el sector de la logística existe actualmente una herramienta creada para promover el ahorro de costes, la reducción de tiempos de entrega y el aumento de la calidad del producto. Esta herramienta, que recibe el nombre de Cross docking, es un método utilizado en los procesos logísticos que consiste en llevar de manera rápida un producto descargado a un vehículo de salida empleando un tiempo muy reducido de manipulación y almacenamiento. En la compañía Vailogistic, son especialistas en la técnica del Cross docking, a través de la cual logran optimizar la cadena de suministros y aumentar la satisfacción del cliente.

¿En qué consiste el Cross docking? El Cross docking es una técnica que sirve para preparar los productos provenientes de todas partes del mundo y enviarlos a su destino correspondiente, ya sean puntos de venta o clientes, en un lapso de tiempo no superior a las 24 horas. Para poder hacerlo tan rápido, la logística basada en el Cross docking hace que los productos que llegan en un transporte sean dispuestos para su salida de manera prácticamente inmediata, sin pasar por el almacenamiento. De esta manera se reducen considerablemente los tiempos de manipulación.

Vailogistic es una compañía de logística con más de 25 años de experiencia en el sector. Funciona como un operador de transporte empresarial que se encarga desde los envíos de paquetes en furgonetas hasta las exportaciones a diferentes destinos a través del transporte aéreo. Esta empresa no solo es especialista en el Cross docking, sino que además, realizan almacenaje y cuentan con personal experto en carga y descarga de contenedores, en sus más de 1200m2 de almacén en Barcelona.

¿Qué ventajas ofrece la técnica del Cross docking? Los ciclos de vida de los productos actuales se han vuelto cada vez más cortos. Por esta razón, reducir el tiempo de almacenamiento es fundamental para disminuir las probabilidades de obsolescencia. Sin embargo, el Cross docking ofrece ventajas importantes a considerar. En primer lugar permite una distribución de inventario más eficiente y ágil, reduce el tiempo de la mercancía en almacenamiento, previniendo pérdidas, robos o daños y generando una mayor satisfacción al cliente final, que recibe su mercancía más rápidamente y a un mejor precio. Además optimiza los costes, ya que no se paga por almacenaje, evitando un aumento del valor final del producto.

Llevar a cabo una buena técnica de Cross docking como la que ofrece Vailogistic asegura a la empresa ahorro de dinero, mejores oportunidades, aumento de la eficiencia, mejor servicio al cliente y una ventaja destacable sobre sus competidores.

