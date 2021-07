Cursos de formación Blockchain de la mano de Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

Como respuesta a la necesidad de prepararse y formarse en las nuevas tecnologías disruptivas, Blockchain School for Management ofrece la formación blockchain más completa. Durante los últimos años los términos ethereum, blockchain, criptomonedas o bitcoin han cobrado mucha popularidad. Esta tecnología ha percibido un fuerte crecimiento en el 2020 y se espera que se mantenga en el futuro, ya que cada vez se utiliza en más aplicaciones. Los orígenes de las tecnologías descentralizadas se remontan hasta hace más de 30 años, aunque su protagonismo está causado por la aparición, en 2008, del blockchain con la publicación del whitepaper del Bitcoin.

Formación integral en las últimas tecnologías digitales Blockchain School for Management es un centro de formación especializado en las tecnologías digitales más innovadoras del momento. Es reconocido a nivel internacional por sus programas dedicados a la tecnología blockchain, con formaciones integrales para aquellos profesionales que deseen liderar proyectos basados en estas tecnologías. Cuentan con un gran equipo docente, con mucha experiencia en el sector y muy bien cualificados. Los contenidos de sus programas son muy completos y es posible acceder a ellos a precios muy competitivos. Profesionales de la empresa IBM colaboran con este centro, dictando clases, desarrollando sus programas y ofreciendo su tecnología.

Doble Titulación En Blockchain Management y Blockchain Engineering Blockchain School for Management cuenta con programas que pueden adaptarse a las necesidades de cada perfil. Uno de ellos es la doble titulación en Blockchain Management y Blockchain Engineering.

Este programa de formación blockchain tiene una duración de 600 horas y cuenta con un formato en español. No se requieren titulaciones previas específicas, pero sí que es necesario tener conocimientos previos de programación en JavaScript y HTML. Está dirigido a profesionales con perfiles técnicos de formación relacionada con la informática o las telecomunicaciones. El curso cuenta con 2 modalidades. La primera es Live Streaming, en la cual el profesor y el alumno actúan en directo, a través de una plataforma de videoconferencia. La otra modalidad es online, en la cual los alumnos tendrán acceso a las grabaciones de las clases y del resto de los recursos. Aún teniendo precios competitivos, este centro también cuenta con un programa de becas.

Si se quieren obtener las capacidades necesarias para liderar y ejecutar un proyecto basado en la tecnología blockchain o una empresa necesita que sus empleados estén preparados en todo lo relacionado con esta innovadora tecnología, Blockchain School for Management se establece el centro de enseñanza ideal para la formación blockchainque se amerita según el contexto.

