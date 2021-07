56 Aniversario del Complejo Hotelero Suites Cortijo Fontanilla Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 09:04 h (CET) ​"La oportunidad de levantarnos cuando nos despertamos, comer cuando tengamos hambre e irnos a dormir cuando tengamos sueño refleja la filosofía del Cortijo Fontanilla, que cincuenta y seis años después sigue apostando por un turismo familiar en Conil de la Frontera con la segunda y tercera generación familiar al frente" El 14 de julio de 1965 un matrimonio formado por un alemán y una vallisoletana comenzó un sueño, que empieza años antes cuando adquieren una Finca en el pueblo costero de Conil de la Frontera, mientras residían en Madrid.

Deciden cambiar de ciudad y empezar un proyecto muy personal construyendo hogares, para que los clientes extranjeros disfruten de sus vacaciones como en su propia casa, el Cortijo Fontanilla, pioneros en apostar por el turismo extranjero en la zona, consiguiendo que los alemanes se enamoren de ella, así siguen repitiendo tras más de cincuenta años, además de dar a conocer la maravillosa costa gaditana.

En los años de trabajos que llevan han apostado por mantener la filosofía de los fundadores y continuar con la apuesta por el verde, sembrando arboles y plantas diferentes que mejoren el Medio Ambiente lo que les hace tener hoy día un pequeño ecosistema verde en el interior, donde los clientes se despiertan con el canto de los pájaros, siendo los primeros que apostaron por la naturaleza verde junto a la Playa, contando con centenas de diferentes variedades y diversas procedencia priorizando las de la zona.

En declaraciones del Gerente del Establecimiento, Juan Cristóbal von Knobloch, que ha visto desde niño el camino del éxito del Cortijo Fontanilla, indica que hoy día tiene la satisfacción de continuar con el bonito legado que dejaron los fundadores, y que inculcó a la tercera generación para que luchen igual por ello. Apostando por mantener la misma filosofía adaptada los constantes cambios de la vida, y del turismo en particular.

En los últimos meses han emprendido un proceso de actualización de marca e imagen corporativa, rejuveneciendo e innovando el logotipo, así como mejorando la página web corporativa, apoyándose en la mejor tecnología y proveedores del mercado para ofrecer una experiencia única, como por ejemplo un comparador de precios, donde existe la garantía al cliente de que ofrecen el mejor precio del mercado.

Así mismo, han incluido servicios únicos en la Suite como catas de cervezas o vinos de la provincia de Cádiz, bautizos de buceo en la piscina o masajes para hacer una experiencia aún más especial.

Además, de crear una Tienda Gourmet online para la promoción de productos gaditanos para que los amantes de la tierra no se olviden de Cádiz, pueden visitarla en la web www.scadiz.com y una apuesta por las actividades turísticas de la zona, de pequeños emprendedores, a través del portal web www.activecadiz.com, continuando la firme apuesta por la provincia de Cádiz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.