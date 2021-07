Smile Aligner: la ortodoncia invisible en exclusiva de Clínicas Hernadent

La ortodoncia es un tratamiento odontológico que tiene como fin la corrección de la posición de los dientes de una persona. Existen distintos enfoques para el tratamiento de ortodoncia, en función de la severidad del caso personal. No obstante, en las Clínicas Hernadent, ubicadas en Majadahonda, Chamberí, Alcobendas, Valdebernardo, a las que se sumará una nueva apertura en la Calle Serrano de Madrid, se ofrece a los pacientes una novedosa ortodoncia invisible que recibe el nombre de Smile Aligner. Esta ortodoncia consiste en unos alineadores transparentes con unos precios muy competitivos.

Smile Aligner nace de la unión con Clínicas Hernadent como centros de referencia en ortodoncia invisible y solo aquí se puede encontrar en exclusiva. La especialización y experiencia de Clínicas Hernadent está avalada por casi 30.000 pacientes tratados en ortodoncia desde 1993, y más de 1500 han logrado mejorar la sonrisa con técnicas de ortodoncia invisible en este año 2020, consiguiendo excelentes resultados.

Smile Aligner, la ortodoncia invisible que se encuentra exclusivamente en Clínicas Hernadent Una ortodoncia bien tratada tiene la ventaja de favorecer una salud bucal adecuada, aumentar la durabilidad de los dientes, mejorar la apariencia de la sonrisa y, por supuesto, corregir imperfecciones en el posicionamiento dental y de los huesos maxilares. Para lograrlo se utilizan distintos métodos y aparatos, como la tecnología disponible en las Clínicas Hernadent llamada Smile Aligner. Esta consiste en una ortodoncia invisible que mejora la función dental, gracias a estos alineadores de última generación y apoyados en la última tecnología alemana que garantiza excelentes resultados por medio de un tratamiento visualmente casi imperceptible. Sus beneficios no solo se deben a la tecnología de los alineadores, sino también al avanzado y completo diagnóstico, realizado por ortodoncistas con una amplia experiencia, especializados en ortodoncia invisible. A diferencia de otras marcas de alineadores, en Smile Aligner los tratamientos los diseñan, planifican y tratan exclusivamente ortodoncistas, además del riguroso control con las imprescindibles, aunque reducidas, revisiones presenciales.

Smile Aligner: ortodoncia diseñada, planificada y tratada por ortodoncistas El tratamiento Smile Aligner no lo realizan dentistas generales o técnicos, sino que es diseñado, planificado y tratado por un equipo de ocho ortodoncistas con dilatada experiencia profesional, quienes además cuentan con Certificación Goldener Diamant. En la primera visita, ellos serán los encargados de hacer una evaluación completa de la boca del paciente para determinar su estado. Además de eso, realizan un escáner 3D con un software Made in USA de última tecnología mediante el cual además de realizar un diagnóstico preciso, se muestra al momento una simulación del resultado final del procedimiento, totalmente gratis. Posteriormente, el ortodoncista entregará al paciente varios juegos de alineadores para iniciar el tratamiento. Tanto el procedimiento como el precio estarán determinados por la complejidad del caso, el cual influirá en el número de alineadores así como también en el tiempo de duración del tratamiento. De manera que además de recibir un tratamiento efectivo, con Clínicas Hernadent el paciente también podrá ahorrar dinero. En sus precios no hay lugar a la duda, ya que ofrecen planes de tratamiento cerrados, donde incluyen el escáner 3D, estudio, pruebas radiológicas, todas las revisiones presenciales, el sistema de retención al finalizar el tratamiento y se incluye de regalo un blanqueamiento dental.