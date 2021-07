El mundo del bajo eléctrico

El bajo eléctrico es un instrumento que no resulta muy conocido. Tal vez es porque no todo el mundo se ha parado a escucharlo detenidamente debido a la función que tiene, que normalmente es estar por debajo de los elementos principales en una canción, cómo pueden ser, la voz principal, o la guitarra u otros instrumentos que destaquen más. La función del bajo en la música es muy importante, tanto es así que si no existe bajo se cae la canción. El bajo eléctrico y la batería son los elementos principales de la base de una canción moderna. Como todo instrumento musical, el bajo tiene su técnica que hay que aprender correctamente y, para ello, es indispensable encontrar un buen profesor de bajo eléctrico. Se puede aprender a tocar el bajo de forma autodidacta, pero no hay nada mejor que tomar unas buenas clases de bajo eléctrico.

¿Se puede aprender bajo en YouTube? Ernesto Martín es bajista, músico de conservatorio de jazz. Pasó por él, formado en las más importantes escuelas de España, con una amplia trayectoria como bajista profesional y más de 20 años de experiencia dando clases de bajo. Ernesto vivió en sus propias carnes los errores del sistema educativo en relación con el bajo y por eso decidió crear una página web, apoyada con un canal de YouTube, que tiene como finalidad descubrir el bajo eléctrico para quien esté interesado en aprender este instrumento. Tocar el bajo es posible gracias a su canal de bajo en YouTube.

Cuando Ernesto quiso formarse como bajista, se tropezó con profesores que no tenían suficiente preparación, pero aun así, ellos daban clases. Debido a la mala experiencia que tuvo le tocó empezar de cero y tal vez eso es lo le llevó a dedicarse a la enseñanza musical y a crear un video para aprender a tocar el bajo desde cero.

La intención de crear la academia en línea De Bajo Eléctrico es poder ofrecer los verdaderos conceptos y diferentes técnicas que realmente deben ser impartidos en la formación del bajo eléctrico.

A día de hoy, lo que empezó como un proyecto personal se ha hecho viral y ha hecho que Ernesto ponga su total dedicación a ello, ha desarrollado una serie de cursos de bajo tanto gratuitos como de pago que le han retribuido muchas satisfacciones, sobre todo, al ver la respuesta de las personas que acceden a su contenido.

¿Qué se aprende en una clase de bajo? Existen muchas técnicas estandarizadas para el aprendizaje del bajo eléctrico y es importante que se conozcan estos pilares básicos. Un buen profesor de bajo debe exigir trabajar con un metrónomo y también debe abordar la lectura rítmica. La experiencia que le brindan los alumnos es, en definitiva, para forjar la formación didáctica del profesor. Con esa experiencia, el profesor puede guiar al alumno por un estudio personalizado.

Algunos conceptos imprescindibles que se deben abordar en las clases son: técnica de la mano derecha, técnica de la mano izquierda, uso del metrónomo, lectura rítmica de bajo, acordes y escalas de bajo, tablaturas de bajo y armonía para bajistas.

DeBajoEléctrico (Ernesto) pretende enseñar a cualquier persona que quiera saber sobre este instrumento. Su trabajo físico como profesor de bajo lo desempeña en la escuela de música Pulso. Es director y profesor de bajo, guitarra y armonía. Ahora Ernesto comparte toda esta experiencia y su formación profesional para que todos los amantes del bajo puedan tener un acercamiento real hacia el instrumento y puedan aprender las técnicas correctas para tocar el bajo eléctrico.