Blockchain Qualifications: Blockchain para títulos universitarios

martes, 13 de julio de 2021, 22:30 h (CET)

Cuando se habla de procesos de negocios digitales, la tecnología blockchain es una de las últimas innovaciones. Al escuchar sobre esta tecnología, normalmente se asocia con las criptomonedas, especialmente con el famoso bitcoin. Pero actualmente su uso está siendo demandado en otros sectores, como el arte digital o el mundo académico. En este último contexto, son muchas las instituciones educativas que están recurriendo a la tecnología blockchain para títulos universitarios. En Blockchain Qualifications se ofrece este servicio único para instituciones educativas, acercándoles más a la digitalización.

Aplicación de la tecnología Blockchain en múltiples ámbitos Blockchain Qualifications es una empresa con un proyecto internacional basado en la tecnología blockchain. Dicha tecnología consiste en un sistema descentralizado que registra grupos de datos, denominados bloques, que se enlazan entre sí por medio de algoritmos criptográficos, garantizando de esta manera la seguridad de cada bloque y por consiguiente de la cadena completa. Esto significa que los datos incluidos en cada bloque no se pueden alterar, lo que garantiza totalmente la integridad de la información.

Los orígenes de las tecnologías descentralizadasse remontan al año 1982, sin embargo, no fue sino hasta el 2008, que este descubrimiento se hizo popular con la llegada del bitcoin. Además, la pandemia mundial generó un contexto ideal para que esta tecnología se aplicara también en otros ámbitos, como el de la enseñanza académica. Las instituciones educativas comenzaron a utilizar la tecnología blockchain para títulos universitarios, aportando un valor diferencial e innovador a la comunidad estudiantil.

Servicio único para las instituciones educativas Blockchain Qualifications pone a disposición de las instituciones educativas un servicio único, a través del cual pueden emitir una versión digital e infalsificable de los títulos obtenidos por sus estudiantes. Dichos títulos también contarán con la ventaja de poder ser visualizados desde cualquier parte del mundo y validados a través de un sistema de verificación extremadamente fiable.

Con este servicio, falsificar títulos académicos ya no es posible, ya que se puede identificar a los emisores de manera irrefutable y garantizar la inmutabilidad de la información. Por tal motivo, blockchain para títulos universitarios se perfila como la tecnología del futuro que toda institución educativa debe utilizar para la emisión de sus títulos universitarios, creando documentos digitales más fiables, económicos y rápidos.

Cada día la digitalización cobra un mayor protagonismo en todos los ámbitos. Por tal motivo, las instituciones educativas deben ponerse a la vanguardia en lo que a nuevas tecnologías se refiere e incorporar la blockchain para títulos universitarios, obteniendo una ventaja competitiva y garantizando la fiabilidad de la información y la seguridad de la misma.

