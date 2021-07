Las camas de palés, una de las grandes tendencias de Dydaya Home a la hora de renovar espacios Emprendedores de Hoy

Las camas de palés de madera nueva o reciclada son una opción moderna, resistente, versátil y de muy bajo coste, que gana cada día más popularidad para renovar la habitación, la terraza o el jardín, ya que ofrecen un toque diferente.

Desde la ciudad de Albacete, la empresa Dydaya Home fabrica una gran variedad de muebles hechos con palés, entre los que destacan las piezas para el descanso y el relax. Ya sea para niños, camas individuales o matrimoniales, las camas de palés pueden cambiar totalmente la estética de una habitación y darle ese toque juvenil e innovador.

Al visitar la página web de Dydaya Home, en la sección de camas, los clientes podrán elegir entre más de 40 referencias exhibidas en el catálogo.

¿Qué ventajas tiene comprar una cama de palés? Además de la posibilidad de renovar la habitación desde el punto de vista estético, con muy poco presupuesto, combinando elementos modernos y de estilo vintage, las camas de palés fabricadas por Dydaya Home destacan por su resistencia, al tener una capacidad de soporte de carga que va desde los 300 hasta los 500 kilos. La durabilidad es otra de las cualidades de estas piezas de descanso, al ser fabricadas con estivas cepilladas y tratadas para que el paso del tiempo no las deteriore.

De igual manera, Dydaya Home resalta la versatilidad de estas piezas fabricadas 100% en España, con la opción de diversas medidas de ancho, largo y altura, permitiendo tener una cama al estilo de los tatamis japoneses cuando se arman al ras del suelo; o un mueble de unos 30 centímetros de alto gracias a la colocación de doble paleta en la base.

En la página web de Dydaya Home, los usuarios pueden hacer su pedido rellenando un sencillo cuestionario para seleccionar el ancho, que va desde los 80 hasta los 200 centímetros; el largo, cuyo límite máximo alcanza los 2,20 metros; la altura de 15 o de 30 cm, o si la cama lleva o no cabecero, y sus características; incluso, el cliente puede comprar solo el cabecero.

Muebles completos para la decoración del hogar Dydaya Home permite que la adquisición online sea del producto ya montado, o bien de las piezas por separado para montar los muebles en casa, con sus respectivas instrucciones. Sea un somier, una cama matrimonial de dos plazas con mesitas de noche incorporadas o un cabecero aéreo o con patas, cada una de estas piezas se ensamblan muy fácilmente, con tornillos o clavos.

Como una alternativa ecológica, moderna, con diseño llamativo y mucho más resistente que otros muebles similares, las camas de palés seguirán ganando espacio en las preferencias de los amantes del diseño y la decoración. Con Dydaya Home como una de las empresas líder en la fabricación de estas piezas, los clientes se aseguran la adquisición de un producto de calidad casi indestructible, por un precio muy competitivo.

