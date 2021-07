Los servicios inmobiliarios de Casa Agency Emprendedores de Hoy

martes, 13 de julio de 2021, 14:37 h (CET)

La Casa Agency es una agencia inmobiliaria española que pone sus servicios a disposición de todas las personas que deseen comprar, vender o alquilar un inmueble en España. La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector y un personal especializado y profesional que se caracteriza principalmente por ofrecer un trato cercano, personalizado y transparente para todos sus clientes. Ellos serán los encargados de ofrecerles a los clientes toda la asesoría necesaria para encontrar las mejores ofertas y opciones de compraventa de propiedades. Además, posee una plataforma online desde donde el usuario podrá encontrar fácilmente el inmueble que busca.

Servicios inmobiliarios de La Casa Agency Clot La Casa Agency es una inmobiliaria internacional cuyos servicios están destinados en primer lugar a ofrecer toda la asesoría necesaria a los clientes que quieran comprar, vender o alquilar una propiedad. Su personal cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecer la mejor asistencia en temas inmobiliarios, manteniendo siempre una política de transparencia y trato cercano. Por otro lado, la empresa también se encarga de la compra de inmuebles, de manera que cualquier persona que desee vender su propiedad de una manera segura, efectiva y confiable, La Casa Agency Clot, es una excelente opción.

Además de esto, la compañía cuenta con una plataforma online donde se encuentra un amplio catálogo de inmuebles, en una gran cantidad de ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Ibiza y Valencia, entre otras. Allí el usuario encontrará un buscador donde solo tendrá que seleccionar la provincia o ciudad en la que desea buscar, y la web hará el resto. Esto hará mucho más sencillo la tarea de encontrar el inmueble ideal.

Compra de inmuebles La inmobiliaria internacional también ofrece servicios de compra de inmuebles, por lo cual, cualquier persona que quiera vender uno, podrá hacerlo a través de La Casa Agency Clot de manera rápida, ágil, sin comisiones ni gastos adicionales. Ellos ofrecen soluciones ajustadas a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, en los casos donde se ha heredado una propiedad que no se quiere mantener y desea venderla lo antes posible. También constituye una opción ideal para quienes necesiten vender una casa con el fin de adquirir otra, que estén en un proceso de divorcio, o atravesando una situación financiera difícil, y no quiera arriesgar el cumplimiento de la hipoteca.

Por último, la persona interesada en vender podrá solicitar la oferta a la compañía totalmente online. Después de eso, un agente de la empresa se pondrá en contacto para hacer la valoración del inmueble y hacer la compra al contado, adelantando al cliente el dinero del inmueble, mientras este se vende o vendiéndolo por medio de su amplia red de agencias.

