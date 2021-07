El CDTI podrá financiar hasta un 85% en empresas de base tecnológica

El Clúster Marítimo Español organiza un encuentro con representantes del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial donde han explicado qué instrumentos hay a disposición de las empresas del sector marítimo para desarrollar proyectos de I+D+i El Clúster Marítimo Español (CME) celebra el Encuentro con la Administración Oportunidades de Financiación I+D en el Sector Marítimo, en el que representantes del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) han dado cuenta del alcance de los planes de los diversos planes de ayudas en materia de investigación y qué nuevos recursos financieros están actualmente a disposición de las empresas del sector marítimo para este fin, destacando en este sentido el aumento de la capacidad financiera del CDTI gracias a los fondos Next Generation, pudiendo llegar a financiar hasta un 85% en empresas de base tecnológica.

Así, Carlos Franco, asesor técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial en el CDTI, y responsable de la promoción, identificación y asesoramiento de proyectos de innovación tecnológica en el sector agroalimentario, ha centrado su intervención en la institución y los instrumentos de cooperación tecnológica internacional con que cuenta el CDTI parar apoyar a las empresas del sector marítimo, en el desarrollo de proyectos de I+D+i que les permitan mejorar su competitividad. Franco ha indicado que en 2020 se llegaron a gestionar casi 1.700 millones de euros, entre ayudas directas e indirectas. Algo más de la mitad fueron ayudas directas en forma de subvención, llegando a contabilizar esta partida 886 millones de euros. De estas ayudas, casi el 60% fueron dirigidas a pymes.

En cuanto a las ayudas indirectas, el programa marco contempló 406,5 millones de euros de retornos, llegándose a 395 millones de euros en contrataos tecnológicos de empresas españolas con grandes instalaciones europeas.

Durante su intervención, el representante del CDTI ha hecho referencia a las líneas de ayudas con las que cuenta la institución. Una de ellas es Neotec, un instrumento para apoyar la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica.

Misiones y CIEN son dos programas estratégicos para apoyar grandes consorcios de colaboración público-privada, con una participación muy importante de centros de investigación.

Por otro lado, Invierte son ayudas que cuentan con un fondo de capital riesgo, para coinvertir con privados en empresas de especial interés a nivel tecnológico.

Además, el CDTI cuenta con los proyectos clásicos en convocatoria abierta, para apoyar el desarrollo de un nuevo proceso, producto o servicio tecnológico a una empresa o un consorcio relativamente reducido de empresas.

De igual forma, dispone de una oficina de compra pública innovadora que se está reforzando para que las empresas puedan dar respuestas a necesidades avanzadas que tiene la Administración, cubriendo diferentes infraestructuras.

En el ámbito propiamente marítimo, el CDTI cuenta con el Proyecto FEMP innovación y FEMP inversión. Se trata de unos fondos dedicados a la pesca de los que se han sacado dos líneas específicas para los sectores de la pesca extractiva, de la acuicultura productiva y de la transformación de productos de la pesca.

Asimismo, el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial tiene un programa principal para apoyar la creación y consolidación de empresas nuevas con base tecnológica. Son empresas pequeñas e independientes. Es un programa que está muy dirigido a investigadores, tecnólogos, etc., que tengan una patente, un desarrollo, una idea, una investigación y quieran hacer de ello un proyecto empresarial. En estos casos, no se financia un proyecto de un producto o proceso, sino que se financia el plan de negocio completo durante dos años. Son empresas de tecnologías muy rompedoras en el estado del arte de sus ámbitos y donde el valor de negocio se basa en el desarrollo continuo de tecnología propia. Se apoya con una subvención a fondo perdido, que puede llegar hasta el 60% del plan de negocio que se plantean. “Este año, afortunadamente, gracias a los recursos del fondo Next Generation, para aquellas empresas de base tecnológica vamos a poder financiar hasta un 85%, con un máximo de 325 millones de euros. Es decir, podemos aportar una cantidad de dinero bastante mayor a lo que hemos podido apostar en los últimos años. Gracias también a los fondos Next Generation, hemos podido aumentar la convocatoria dedicando 36,46 millones de euros”, ha explicado Franco.

Novedades 2021

En cuanto a las novedades que acontecerán en el CDTI próximamente, Carlos Franco ha adelantada que, gracias a los fondos Next Generation, se podrá lanzar una nueva convocatoria del programa Misiones. Además, se reforzará el programa de ayudas Neotec.

Por otro lado, con el fin de que el mundo científico llegue a las empresas y al mercado, se van a lanzar varios fondos para apoyar transferencia tecnológica, y alguno específico para las empresas que surgen de los centros tecnológicos de investigación, universidades, etc. También, se reforzará la compra pública precomercial. Para ello, se lanzará un instrumento para apoyar a las pymes españolas que tengan buena puntuación en Europa, pero no han sido financiadas en el programa marco, así como algún fondo de inversión para empresas en crisis por la Covid-19, etc.

Horizonte Europa

A continuación, tomó la palabra Julio Dolado, delegado español en la temática de transporte de Horizonte 2020 del CDTI, que ha hablado sobre las oportunidades de financiación en el marco del programa europeo Horizonte Europa y, en particular, para el área de transporte marítimo.

Tal y como ha dado a conocer Dolado, en el programa Horizonte 2020 de transporte, las entidades nacionales españolas han obtenido excelentes resultados. Durante el periodo 2014-2020 se han conseguido por parte de las entidades nacionales más de 530 millones de euros en formato subvención, superándose los objetivos marcados por España. Esto ha permitido que España sea el cuarto mejor país miembro en términos de retornos, financiándose actividades relacionadas con infraestructura, transporte ferroviario, aplicaciones de baterías, logística, movilidad urbana, vehículo verde, sistemas inteligentes de transporte…

Sin embargo, el ponente ha hecho hincapié en que hay una serie de áreas donde existe un amplio margen de mejora para cumplir con los objetivos marcados para Horizonte Europa, que son muy superiores a los de Horizonte 2020. Así, en Horizonte Europa, España se ha marcado alcanzar el 11% de retorno. “Un área donde creemos que podemos mejorar todos juntos es el área marítimo naval, donde, a pesar de haber tenido un 4% de retorno, hay grandes proyectos liderados por empresas y entidades españolas relativos a materiales compuestos, temas portuarios, etc.”, ha señalado Dolado.

“Nos encontramos en el lanzamiento de las primeras convocatorias de Horizonte Europa, que ha tenido un presupuesto de 95.500 millones de euros, versus los 80.000 millones de euros de Horizonte 2020. Ha habido un compromiso técnico y político muy importante y un incremento muy significativo. Así, se ha lanzado un mensaje a nivel político para confiar en la I+D y en los resultados de este programa”, ha continuado.

Dentro de Horizonte Europa, se encuentra el pilar 2 y, más concretamente, el clúster 5 con una dotación presupuestaria de 15.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, que abordará temas de clima, energía y movilidad. El presupuesto destinado a cada una de estas áreas no está cerrado. Sin embargo, si está definido el presupuesto destinado a los grandes partenariados.

Dentro de estos grandes partenariados se encuentran el de un transporte sin emisiones, con 615 millones de euros, que es originario del partenariado del coche verde, el relativo a baterías (925 millones de euros), movilidad autónoma (500 millones de euros) y construcción de edificios energéticamente neutros (380 millones de euros).

La característica fundamental de los mismos, que detrás hay una asociación industrial de cogobernanza, abierta a la participación de todo tipo de entidades.

El programa de trabajo del clúster 5 se divide en 6 bloques: ciencia climática, aspectos transversales, temas energéticos, suministro de energía, los relacionados con el área del transporte.

El cierre de estas convocatorias son el 14 de septiembre y el 19 de octubre. En todas las convocatorias relativas al sector de la movilidad se cuenta con 1.100 millones de euros para dos años, en donde se espera que se aprueben 176 proyectos. En particular, para el área marítima, que incluirá topics relativos al partenariado coprogramado y topics fuera de este partenariado, se tendrá una oportunidad de 190 millones de euros, y se espera aprobar en estos dos años 27 proyectos.

Con carácter general, las ayudas de este programa son subvenciones y, en función del tipo de línea de investigación y entidad, la subvención puede oscilar entre el 60% y el 100%, más un tanto por ciento relativo a los costes indirectos.

Asociación industrial

Con el fin de contar con un área que trate específicamente en área marítima, se ha creado la Asociación Industrial para el desarrollo de la Agenda Estratégica de I+D que tiene dos objetivos: disminuir los gases de efecto invernadero y minimizar la polución también a nivel de las aguas. Tal y como ha explicado Julio Dolado, los miembros de esta asociación se comprometen a hacer inversiones asociadas a estos proyectos por valor de 3.300 millones de euros. Estas aportaciones formarán parte de otros proyectos fuera del programa marco, pero relacionados con las seis grandes actividades identificadas.

Así, se abordarán temas como combustibles alternativos, electrificación, eficiencia energética, diseño de nuevos buques y el retrofitting de los actuales, operaciones verdes y temas portuarios.

Se encontrarán fuera del partenariado topics marítimos como el buque autónomo o el desarrollo de nuevas herramientas computacionales para el astillero, entre otros.

“El sector marítimo ha sido un ejemplo en el contexto del programa marco para el lanzamiento de la partnership. Ya se ha lanzado el partenariado marítimo y nuestro trabajo consiste en ayudar”, ha concluido Dolado.

