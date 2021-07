Arranca Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, con un formato renovado que une parte online, virtual y presencial Comunicae

martes, 13 de julio de 2021, 13:48 h (CET) El encuentro, organizado por IFEMA MADRID y GGTech Entertainment, tendrá en esta ocasión una duración de cinco meses y repartirá más de 70.000 euros en premios Una vez más el evento gamer más esperado del año, el encuentro más espectacular del mundo de los videojuegos y los esports que se celebra de forma ininterrumpida desde hace 7 años en nuestro país, ya tiene fecha de inicio. El próximo 13 de julio comienza la Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, un acontecimiento diseñado para todos los gamers y los aficionados al mundo de los videojuegos, que este año, contará con una parte presencial en el mes de diciembre.

IFEMA MADRID y GGTech, como organizadores de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, han preparado una edición muy especial de cinco meses de duración. Combinará una parte online, en la que los jugadores podrán participar en torneos y campeonatos de julio a diciembre, con un nuevo espacio virtual, GAMERGY World 2021, que se activará en septiembre y aportará una nueva dimensión para la audiencia, usuarios, gamers, con múltiples salas temáticas donde los visitantes podrán crear sus propios avatares y conocer los diferentes espacios con distintas actividades. Además, dispondrán de una recreación Virtual 3D de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition y experiencias gamificadas personalizadas.

A esta experiencia virtual se unirá los días 17, 18 y 19 de diciembre el evento presencial con el que contará este año Amazon GAMERGY MAPFRE Edition.

Amazon GAMERGY MAPFRE Edition no solo dispondrá de una parte destinada al mundo amateur y educativo, sino que los jugadores profesionales también dispondrán de un hueco en este evento. Y en concreto con los torneos máster de Rocket League, Clash Royale, Guilty Gear, además de la final del Circuito Tormenta, que este año ha alcanzado récord de participación. Además, será el punto de encuentro de los influencers y streamers más relevantes del sector, que acompañarán a los jugadores y aficionados durante todo el evento.

El apoyo de los partners

Una de las principales novedades de esta edición 2021 es que Amazon y MAPFRE han sido las dos compañías que han dado el nombre a este evento, convirtiéndose en los partners principales del mismo. Lo que demuestra, una vez más, su fuerte compromiso con el mundo de los esports y del gaming y su interés por apoyar un ecosistema que ha experimentado un importante crecimiento, no solo en España sino en todo el mundo en los últimos años.

“Estamos encantados de poder formar parte de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Para nosotros es muy importante reafirmar nuestro compromiso con los esports, así como poder contribuir a una experiencia única para todos los amantes del gaming, impulsando una nueva edición de este festival en el que tanto profesionales, como aficionados tienen cabida”, declara Eduardo García, responsable en Amazon de Gaming & Esports para Europa.

Esta edición, como ya sucedió en la anterior, se enmarca en la estrategia de digitalización que ha perfilado IFEMA MADRID para todas sus ferias y eventos, con el fin de impulsar nuevos canales de contacto e interacción en todas las áreas de su actividad. En esta ocasión, GAMERGY amplía en el tiempo la posibilidad de participar en las competiciones, ofreciendo una alternativa que según Asier Labarga, director de Eventos de Ocio de IFEMA MADRID, “nos va a permitir un extra de contenidos y actividades especiales, con una programación de torneos de alto interés y grandes premios, que amplían sustancialmente la convocatoria presencial de GAMERGY y su impacto en el mundo gamer, tanto en los niveles profesional como amateur”, añade.

Novedades destacadas

Además de sus cinco meses de duración y de la unión entre el mundo online, virtual y presencial, la principal novedad de esta edición, en lo que al terreno competitivo se refiere, son sus más de 80 Torneos GAMERGY de diferente tipo y más de 70.000 € en premios. A ello se suma una amplia oferta compuesta por competiciones para jugadores profesionales en los juegos más deseados del momento, así como torneos rápidos para los jugadores amateur.

