El viernes comienza el primer festival ducal de Pastrana de interés turístico regional

martes, 13 de julio de 2021, 12:58 h (CET) Este próximo fin de semana, Pastrana regresará al Siglo de Oro, en la XIX Edición de un Festival temático, en el que son los pastraneros quienes recrean con gran rigor histórico y sensibilidad literaria su glorioso pasado, que se pone a disposición del futuro de la comarca. Además de los espectáculos teatrales, este año dedicados a las figuras de Fray Pedro González de Mendoza y de Santa Teresa de Jesús, se entregará el VIII premio Princesa de Éboli, a título póstumo, a Trevor J. Dadson La XIX edición del Festival Ducal de Pastrana se va a celebrar este próximo fin de semana con la excelente noticia de que, según anunció este sábado el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles, y se ha confirmado en la mañana de ayer, el evento pasa a ser considerado Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) una resolución por la que otorga oficialmente el título de Fiesta de Interés Turístico Regional al Festival Ducal de Pastrana.

En este sentido, el alcalde del municipio, Luis Fernando Abril, señala que se trata de un logro colectivo, fruto de la colaboración entre asociaciones y, en general, de los vecinos de Pastrana. “El Festival Ducal ha ido creciendo gracias el tesón de todos y su próximo reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional lo subraya como merece el esfuerzo colectivo de los pastraneros”, afirma. Gracias al reconocimiento, se espera que, una vez la pandemia quede atrás, y tal y como explicaba este sábado Robles en Pastrana, se pueda promocionar fuera de la provincia, empezando por una presentación en Madrid, en la Oficina de Turismo de Castilla- La Mancha de la Gran Vía capitalina.

La XIX Edición, como todas las anteriores, va a ser temática, y dedicada a dos personajes históricos del Siglo de Oro en la villa ducal: Fray Pedro González de Mendoza, el octavo hijo vivo de los príncipes de Éboli, y cómo no, a la santa andariega, Santa Teresa de Jesús.

Fray Pedro González de Mendoza se llamaba en realidad Fernando pero, cuando ingresó en la orden franciscana cambió su nombre por el de Fray Pedro González de Mendoza, en honor a su bisabuelo, el gran Cardenal Mendoza. Así, el viernes, 16 de julio, y con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, serán los propios pastraneros, como vienen haciendo en las últimas dos décadas, quienes realcen el pasado de la villa ducal, poniéndolo en valor como motor de su futuro. Gracias al trabajo conjunto de Javier Gumiel y Susana Díaz, y bajo la dirección artística de esta última, se va a hacer una lectura teatralizada que recorrerá la biografía del noble en cuatro etapas. Lleva por título 'Una historia por contar'

El año pasado, en 2020, también se cumplieron los 50 años de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia. Debido a la obligada suspensión del Festival por la pandemia, el gran espectáculo del sábado, frente a la fachada del gran Palacio Ducal, va a resumir algunos de los momentos de la vida de la abulense, dándole especial protagonismo a los que protagonizó en Pastrana. El espectáculo se llama 'Buscando a Teresa, figuras en Pastrana' y lo dirige Javier Gumiel, con la colaboración de Rosa Jabonero. “En este año largo tan difícil, en el que el virus lo ha condicionado todo, hasta los ensayos, hay que dar doblemente las gracias a los actores y actrices pastraneros por su empeño en preparar los espectáculos temáticos, pese a la distancia y las dificultades”, añade Abril.

Además del contenido temático del Festival, hay muchos más argumentos en su programa. El viernes, habrá un desfile en recuerdo de las víctimas de la pandemia. No faltará el tradicional mercado de oficios, sábado y domingo, ni la animación de calle. Ni tampoco el aspecto científico e histórico del Festival, gracias a la conferencia en el Palacio Ducal de Fernando Vela, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que llevará por título 'El mundo en el tiempo de Fray Pedro'. Sus palabras contextualizarán la época y los personajes que se recrean en 2021. El gran desfile del sábado cambiará su recorrido este año, para evitar las aglomeraciones de público. “Desde la organización, se han adoptado un riguroso protocolo antiCOVID19 destinado a, sin restar brillantez al Festival, preservar la seguridad también en este sentido”, afirma el regidor pastranero.

Premio póstumo Princesa de Éboli

Momento especialmente emotivo va a ser, sin duda, la entrega del premio Princesa de Éboli, a título póstumo, a Trevor J. Dadson. Catedrático de Estudios Hispánicos de la Queen Mary University de Londres y autor de numerosos libros y artículos sobre literatura, crítica textual e historia sociocultural del Siglo de Oro. Tendrá lugar el viernes, 16 de julio, después de la presentación del Festival por parte de Laureano Losada, presidente de la Federación de Asociaciones de Pastrana.

Dadson ha sido uno de los más notables hispanistas ingleses de las últimas décadas. El propio Dadson y Helen Reed son coautores, por ejemplo, de la que probablemente sea la mejor biografía de Ana de Mendoza de la Cerda escrita hasta la fecha: 'La princesa de Eboli, cautiva del rey. Vida de Ana de Mendoza y de la Cerda (1540-1592)', un libro que se presentó en el Palacio Ducal de Pastrana en 2015. El escritor estuvo por última vez en Pastrana con motivo del Congreso que, a propósito de la figura de Ruy Gómez de Silva, en el 500 aniversario del nacimiento del noble, se celebró en la villa ducal.

Dadson engrosará en 2021 la lista de galardonados con el premio 'Princesa de Eboli' que inició Esther Alegre (2013), profesora de Historia de la UNED, principalmente por la publicación de su libro 'La Villa Ducal de Pastrana'. En la segunda edición (2014), el premio recayó en Ciriaco Morón, pastranero de origen humilde quien, gracias a su poderoso intelecto, se convirtió en catedrático de Teología e Historia de las Ideas, forjándose una dilatada y productiva carrera docente tanto en Europa como en Estados Unidos, donde fue durante largos años profesor en la Universidad de Cornell. En 2015, el galardón lo obtuvo al obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, artífice principal de que hoy probablemente sea el mayor tesoro de la villa ducal, como es el Museo de los Tapices. El 2016 le correspondió a la Orden Franciscana y en particular a la de San Gregorio Magno. El premio ensalzó la conservación y mejora llevadas a cabo por frailes franciscanos menores de San Gregorio Magno en el Convento del Carmen, que ocuparon después de la Desamortización de Mendizábal. En 2017, lo recibió Almudena Arteaga, escritora y descendiente directa de la princesa de Éboli, en 2018 recayó en Camilo José Cela Conde, hijo del Nobel autor del inmortal 'Viaje a La Alcarria' y en 2019 a José Antonio Suárez de Puga: poeta, escritor, historiador, cronista y conferenciante, y autor de 'Dimensión de amor'. Suárez de Puga participó de forma activa en la fundación y organización de numerosas iniciativas culturales, como los versos a medianoche de los que tanto disfrutaron los pastraneros.

En la organización del Festival participan y colaboran diferentes colectivos de Pastrana, como la Asociación de Damas y Caballeros, la Coral La Paz, la Banda de Música de Pastrana, la parroquia de Pastrana, Protección Civil de Pastrana, así como numerosos particulares y vecinos que se suman para lograr un brillante desarrollo del evento.

Programa XIX Edición del Festival Ducal de Pastrana

Viernes, 16 de Julio

20.00h. Presentación del Festival por el presidente de la Federación de Asociaciones de Pastrana, Don Laureano Losada. Lugar: Plaza del Deán.

20.15h. Premio Princesa de Éboli a: (In memoriam) Trevor J. Dadson: Historiador e hispanista, autor de varios libros sobre la Princesa de Éboli y su familia. Lugar: Plaza del Deán.

20.45h. Concierto Grupo de Cámara, por banda de música de Pastrana. La banda deleitara con unas obras renacentistas. Lugar: Plaza del Deán.

21.30h. Fray Pedro González de Mendoza. Lectura dramatizada "Una historia por contar" Dirección: Susana Díaz Garrido. Lugar Plaza del Deán.

22.00h. Desfile de las Velas. Homenaje a los fallecidos durante la pandemia. Colaboran: Asociación Damas y Caballeros, Coral La Paz, Banda de música de Pastrana.

Salida desde la Plaza del Deán.

Sábado, 17 de julio

12.00h. Apertura del Mercado de Oficios.

Lugar: Diversas plazas de la villa.

12.00h. Animación de calle. Calles principales de la villa.

13.00h. Conferencia "El mundo en tiempos de Fray Pedro González de Mendoza". Impartida por: D. Fernando Vela Cossío, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid Lugar: Palacio Ducal.

19.30h. Concentración de los distintos grupos que participan en el desfile. Colaboran: Asociación de Damas y Caballeros, Grupo de Baile y Coral la Paz.

20.00h. Comienzo del Desfile. Las gentes de pastrana homenajean a sus Príncipes. Salida desde la Viga Gorda, calle Princesa de Éboli y plaza de la Hora.

Al término del desfile se hará un descanso y la preparación del espectáculo.

22.00h. Espectáculo Audiovisual. "Buscando a Teresa" Figuras en Pastrana. Un recorrido por la vida literaria de Teresa de Jesús, envuelto en los momentos más destacados de su paso por Pastrana. Colaboran: Asociación de Damas y Caballeros y Coral La Paz. Dirección: Javier Gumiel Rascado.

Ayudante Dirección: Rosa Jabonero.

Lugar: Plaza de la Hora.

Domingo 18 de Julio

12.00h. 11.30h. Paseo de nobles desde Palacio a la Colegiata. "El clero y la nobleza acuden a misa"

12.00h. Misa del Ángelus. Cantada por la Coral la Paz. Lugar: Colegiata.

12.00h. Apertura del Mercado de Oficios.

Lugar: Diversas plazas de la villa.

14.00h. Clausura del Festival.

