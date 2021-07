Descubrir los diferentes usos de los abrecartas de Megacity Comunicae

martes, 13 de julio de 2021, 13:11 h (CET) En Megacity son grandes especialistas en abrecartas y gracias al amplio catálogo de su página web es posible adquirir algunas opciones de gama profesional par adaptarla a las necesidades de cada usuario y/o empresa Aunque la era digital opta por la eliminación del uso del papel, todavía es necesario disponer de abrecartas que faciliten las tareas relacionadas con la apertura de correo ordinario diario. En Megacity es posible hacerse con unos de estos útiles ya que están ubicados en la sección de corte adhesivos y corrección de material oficina de la web.

El abrecartas convencional es muy similar a un cuchillo pero cuenta con menos filo. Por lo general, se inserta lateralmente en la solapa de un sobre y luego se maniobra para rasgar de modo recto y fácil. Además del uso general que suele aplicarse a este objeto y que su propio nombre indica, el abrecartas también es útil a la hora de separar las hojas de libro o publicaciones en papel que vienen pegadas o abrir bolsas.

Las opciones para su adquisición en Megacity corresponden a la marca Q-Connect que cuentan con un material metálico al que va adherido un mango de madera, en colores marrón o negro, de una longitud de más de 200 mm.

Un abrecartas también puede usarse con fines decorativos, sobre todo en el ámbito de las oficinas, escritorios y despachos ya que existen de distintos materiales que van desde el plástico, metal, madera e incluso, para los más exigentes, los hay finos que imitan al marfil. Se trata de uno de los recursos de publicidad que tienen un pequeño coste económico y que cumple muy bien con su función: no sólo de abrir sobres si no también la de promocionar alguna marca. Puede convertirse en un buen opción para regalar a clientes o/u usuarios por Navidad en algún evento promocional.

Pero este tipo de material no es solo útil para personal de oficinas o centros académicos ya que puede convertirse en un elemento de regalo para profesores o algún profesional desarrolle su trabajo en un despacho. Aunque ahora un abrecartas puede compararse al uso que se le da a una máquina de escribir, ya que ambos pueden ser sustituidos por dispositivos electrónicos y/o digitales, pueden servir a su vez como adornos de un estilo retro.

Sobre Megacity

Megacity es una papelería online fundada en el año 1995 que suministra material de oficina, material escolar y mobiliario de oficina así como consumibles informáticos a una gran cantidad de clientes, tanto empresas como particulares.

Se trata de una papelería online con lo mejores precios que cuenta con más de 18.000 referencias de los principales fabricantes y a los mejores precios. Todo este catálogo se ha conseguido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años y a las relaciones establecidas con empresas suministradoras de primeras marcas. Además, Megacity ofrece un servicio rápido y de gran calidad para que recibas los pedidos en el menor tiempo posible.

Megacity cuenta con una gran experiencia tanto en su servicio de venta como en la resolución de posibles anomalías y, sobre todo y lo más importante, podrás conseguir importantes ahorros en las compras de material de oficina, papelería, mobiliario de oficina y consumibles informáticos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.