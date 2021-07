Emilio Jesús Jiménez, una vida con 308 kilos

El cirujano Carlos Ballesta opera con éxito un nuevo caso de obesidad extrema que había sido rechazado en diferentes hospitales por su complejidad Al paciente Emilio Jesús Jiménez, de 39 años y vecino de Tarazona (Zaragoza), se le realizó con éxito un by-pass gástrico de asa larga por laparoscopia en el Hospital HLA Universitario Moncloa durante el pasado viernes 9 de julio. Gracias a esta técnica, se calcula que perderá unos 230 kilos en los próximos 18 o 22 meses.

Emilio Jesús necesita ayuda para cualquier cosa cotidiana del día a día. Necesita dormir sentado o de contrario se ahogaría y no puede permanecer de pie durante mucho tiempo. En su peor estado, dar tres pasos era suficiente para dejarlo sin aliento. Padece una obesidad extrema, pesa alrededor de 308 kilos, que durante cinco años ningún cirujano ha querido operar por su gran complejidad. Afortunadamente, el prestigioso cirujano Carlos Ballesta, director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta (CLB), quien realizó la primera operación de obesidad por vía laparoscópica en España en el año 1995, fue quien finalmente le operó con éxito en el Hospital HLA Universitario Moncloa el pasado viernes.

Hoy en día, el doctor Carlos Ballesta lleva más de 3.000 cirugías realizadas, acreditándole como referente en este campo por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (IFSO). El cirujano realizó la operación con una técnica quirúrgica de su propia invención, el by-pass gástrico de asa larga. En palabras del doctor Ballesta, esta técnica ofrece muy buenos resultados en este tipo de pacientes como se ha demostrado en el caso del valenciano Teófilo Rodríguez o del gaditano Juan Manuel Heredia. “Consiste en crear un nuevo estómago de menor tamaño y en retrasar la absorción de alimentos por parte del intestino, pero sin perder la absorción de las vitaminas”, explica. Gracias a este procedimiento, Jesús será capaz de perder unos 230 kilos en los próximos 18 o 22 meses.

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido fácil para Emilio Jesús. Durante los últimos cinco años ha escuchado todo tipo de excusas para no ser operado. “Uno me decía que tenía que bajar hasta 200, otro primero me iba a poner un balón gástrico y que luego me operarían…Pero al final no te llaman”, indica el joven zaragozano. Con el fin de que fuera posible la operación, el Hospital HLA Universitario Moncloa tuvo que adaptar su estructura y equipamiento. “Para realizar la operación, se han adaptado habitaciones especiales, camas especiales, es decir, que haya una estructura adecuada para estos pacientes, creando así la unidad de cirugía más segura. Proyecto que forma parte de la importante reforma que se está realizando en el hospital HLA Universitario Moncloa”, explica el doctor Carlos Ballesta.

Según asevera, el caso de Emilio Jesús requiere de una gran pericia quirúrgica, así como de un instrumental especial. En concreto, de unos trócares para meter la cámara de laparoscopia y realizar la operación. “Lo normal es que midan de 12 a 16 cm, estas son de 25, ya que las normales no consiguen atravesar la pared abdominal”, precisa Carlos Ballesta.

Emilio Jesús espera volver a tener una vida normal gracias a la operación. “Tengo ganas de vivir una nueva vida, tener un trabajo, poder andar y dar un paseo con mis perros sin cansarme, como una persona normal. Ahora, necesito la ayuda de una persona para cualquier cosa del día a día, como ponerme unas zapatillas”, detalla. https://www.clb.es/