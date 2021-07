​Con una clara dimensión europea Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 13 de julio de 2021, 12:53 h (CET) Es muy escasa la credibilidad que puede concederse al Gobierno cuando afirma que el indulto no significa que se vaya a negociar en la mesa de diálogo nada que sea contrario a la Constitución.

Si ello fuese cierto, una de las iniciativas que debiera tomar Sánchez sería instar a Bruselas a hacer una declaración firme y solemne en la que advierta a la Generalitat que no hay lugar en la Unión Europea para ninguna región que proclame unilateralmente la independencia. Ciertamente, Bruselas ha reiterado su apoyo al orden jurídico español, pero también ha considerado que el conflicto catalán es un asunto interno de España. No debería olvidar que también tiene una clara dimensión europea.

