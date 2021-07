Csengine y SysAdminOK unen fuerzas para ofrecer un servicio 360 a los ecommerce Comunicae

martes, 13 de julio de 2021, 09:04 h (CET) CSengine y SysAdminOK se alían en un acuerdo estratégico para ofrecer el mejor servicio para plataformas eCommerce con la máxima estabilidad y seguridad. "Nuestros clientes se tienen que poder dedicar a sus negocios y no a resolver los problemas de la tecnología " CSengine, empresa puntera en desarrollo de software en el sector del eCommerce y SysAdminOK, expertos en Administración de Sistemas y Ciberseguridad, acuerdan una alianza estratégica para ofrecer el mejor servicio IT 360 para un eCommerce.

En estos nuevos tiempos, se han cambiado los hábitos de consumo y se ha acelerado lo que estaba por llegar: la transformación digital y el crecimiento y apuesta total por la inversión en online y comercio electrónico.

Este crecimiento, ha consolidado de forma definitiva al eCommerce y lo ha convertido en algo habitual en nuestras vidas.

Para poder mantener la fuerte demanda de este sector en desarrollo de software, sistemas y ciberseguridad, SysAdminOK y CSengine, promueven la continuidad del negocio de manera segura mediante el perfecto funcionamiento de los eCommerce, a través de sus servicios integrados Premium, ofreciendo las mejores medidas de protección y ciberseguridad unidas a un alto rendimiento de las plataformas.

CSengine con más de 15 años de especialización en eCommerce y Omnicanalidad, implementa acciones de estrategia, desarrollo de proyectos o gestión de campañas entre otras líneas de negocio, para decenas de importantes marcas de distintos sectores como la moda, alimentación, electrónica, etc., tanto nacionales como internacionales.

Gabriel Mulero, CEO de CSengine destaca la importancia del perfecto funcionamiento de los eCommerce: “Nuestros clientes se tienen que poder dedicar a sus negocios y no a resolver los problemas de la tecnología, de eso nos ocupamos nosotros. Para los eCommerce de las marcas que hemos desarrollado y mantenemos en conjunto, la disponibilidad las veinticuatro horas del día, sin ninguna interrupción, con la máxima seguridad y a alta velocidad, son el objetivo y hacer que los clientes se focalicen exclusivamente en growth, la clave de éxito para todos. Esta unión con SysAdminOK nos da plena confianza y tranquilidad para poder cubrir este objetivo, con un nivel de servicio Premium”.

Por otro lado, se encuentra SysAdminOK, una empresa especializada en la Administración de Servidores Linux que ofrece soluciones profesionales Cloud optimizadas para eCommerce, ERPs, SGAs y webs con un alto volumen de tráfico.

Además, cuentan con un servicio de soporte 24 horas durante los 365 días del año y ofrecen soluciones propias de ciberseguridad para los clientes ubicados en sus plataformas Cloud ubicadas en Interxion (Madrid) y Equinix (Barcelona).

Empresas como Scalpers, Sanitas, Footdistrict, Dietética Central, Pompeii, UNOde50, Heineken y We Are Knitters, entre otras, les avalan.

Doro García, Director Técnico de SysAdminOK, señala: “Damos un paso más hacia la unión y coordinación de compañías que colaboran en los entornos web. Simplemente tratamos de mejorar la experiencia del cliente trabajando con empresas partners que ya tienen un conocimiento previo mutuo y una metodología de trabajo establecida”.

En definitiva, se encuentran con un punto de unión llamado eCommerce, dos equipos de trabajo resolviendo problemas de manera conjunta y un servicio especializado de lo más profesional. Dos empresas que superan la palabra partner y una sola realidad: la satisfacción del cliente.

