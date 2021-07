Las ventajas del mobile learning para empresas de Tallentto Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

A través de programas y aplicaciones integradas en un smartphone, el mobile learning para empresas o aprendizaje con el móvil se establece como una técnica o estrategia empleada para hacer que los contenidos educativos sean aprendidos de manera más sencilla.

A través de la experiencia lúdica y la interacción digital, un aprendizaje significativo servirá para optimizar el desarrollo empresarial y el rendimiento. Especializada en esta modalidad, la empresa Tallentto ofrece sus servicios a empresas que quieran hacer que los programas de formación sean más efectivos y didácticos para sus trabajadores.

Trasladar los contenidos educativos a una app El smartphone es una herramienta tecnológica que actualmente la mayoría de personas tiene. Sin embargo, no solo es un dispositivo de comunicación y entretenimiento, sino que también ofrece excelentes posibilidades y ventajas para el desarrollo del aprendizaje.

El mobile learning corporativo es una estrategia educativa que consiste en trasladar los contenidos educativos, en este caso de una empresa, hasta una app que pueda ser utilizada en el teléfono móvil de los empleados. De esta manera, pueden interactuar con el material de formación, afianzando sus conocimientos y su aprendizaje por medio de una estrategia digital, basada en el juego didáctico.

A este proceso también se le conoce como gamificación, que básicamente tiene que ver con hacer que el aprendizaje de un contenido educativo complejo se afiance a través de actividades lúdicas y, en este caso, también digitales. Todo esto se logra gracias a que Tallentto combina eficazmente la más avanzada tecnología móvil, con las mejores técnicas pedagógicas, que garantizan un aprendizaje significativo.

Los beneficios del mobile learning para empresas El mobile learning corporativo ofrece múltiples ventajas para la adquisición de conocimiento. Para aprovechar su potencial, Tallentto cuenta con una app disponible tanto para Android como iOS, que permite a los empleados acceder al contenido formativo cuando y donde quieran. También proporciona una web de control para los responsables de la empresa, con la cual puede supervisar y medir el avance del aprendizaje de sus empleados en tiempo real.

Como tercer punto, Tallentto ha desarrollado un programa formativo basándose en las mejores técnicas que garantizan el alcance de los objetivos de la empresa del cliente. Contar con esta herramienta ofrece ventajas como mejorar el aprendizaje, optimizar la transferencia de conocimiento y la interiorización del mismo. Además, mejora la competitividad y el clima laboral, favoreciendo una formación amena y divertida.

Por otro lado, también mejora la supervisión, ya que la app proporciona información detallada sobre el avance del aprendizaje en tiempo real, promoviendo la mejora continua.

Por último, contar con Tallentto permite el desarrollo a medida de un proyecto, a partir de los contenidos formativos de sus clientes. Además, aporta las mejores elementos multimedia como como imágenes, vídeos, iconos, etc., que sirven para apoyar las explicaciones y fijar de forma más efectiva el conocimiento.

