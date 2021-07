Supermercado vegano Madrid Onlyvegan: ¿Qué productos no pueden faltar en el carrito de la compra? Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Onlyvegan es una tienda ubicada en Madrid que nace como solución a las dificultades para encontrar productos veganos en los establecimientos de proximidad. Paula, Patricia y Estefanía, sus fundadoras, se centran en ayudar a los clientes a reconocer los productos veganos que no pueden faltar en su carro de compra. Cada vez son más las personas con mayor conciencia social que se suman a esta iniciativa y se decantan por seguir una dieta vegana.

Amplio catálogo de productos Una alimentación saludable, basada en productos 100% veganos y elaborados sin el uso de derivados animales, es un concepto que cada día gana más seguidores.

Una gran variedad de productos veganos se pueden encontrar en Onlyvegan, tanto en su tienda física de Madrid situada en Plaza de Chueca, 5, como a través de su opción de pedidos online.

Ya sea para preparar nutritivos desayunos, deliciosas sopas, un plato fuerte para el almuerzo, cenas ligeras o incluso un postre, Onlyvegan pone a disposición de los clientes un espacio donde encontrarán todos aquellos productos veganos que buscan, contando también con la ayuda de las propietarias de la tienda, quienes indicarán a los clientes cuáles son los productos que no pueden faltar en el carro de la compra.

En la tienda, el cliente encontrará tanto alimentos envasados como en formato granel, gozando todos ellos de una inigualable frescura.

Los granos como frijoles son uno de los alimentos que no pueden faltar en la despensa. Además de ser una buena fuente de proteínas y fibra, estos pueden ser muy útiles para preparar sopas, como bases para otros platos y como acompañante de diferentes comidas. En esta misma línea de las legumbres, también se aconseja la ingesta de chía, arroz, maíz y quinoa, así como de otros cereales que además son una buena fuente de nutrientes.

Otro producto que no debe quedarse fuera del carro de compra son los frutos secos; crudos o tostados, son saludables y de gran versatilidad en la cocina, ideales para aumentar el número de proteínas de las recetas.

Las tortillas son otra de las mejores aliadas de los veganos; también los dulces y mermeladas sin aditivos químicos, snacks, así como diferentes bebidas como el té, el café o los refrescos.

Onlyvegan es un espacio único que ofrece los sustitutos de carnes, huevo y leche En la tienda online se ofertan en el catálogo una gran variedad de alternativas 100% veganas que sustituyen las carnes y los productos lácteos. Son muy fáciles de comprar desde la comodidad del hogar, ya que al realizar la compra, la tienda puede llevarlo hasta el lugar que el cliente indique en solo 24 horas.

Ante la necesidad de encontrar alimentos 100% orgánicos y en vista del creciente número de personas que han adoptado este tipo de dieta como modo de vida, Patricia, Paula y Estefanía (madre e hijas) decidieron abrir un espacio en Madrid para proveer todos los productos que se necesitan para este tipo de alimentación.

El pequeño grupo familiar comenzó a aplicar este estilo de alimentación hace 10 años, consiguiendo increíbles resultados en su salud e incrementando su conciencia de responsabilidad social con el planeta, al fomentar un modelo alimenticio que respeta la vida de otras especies y colabora con la conservación de espacios naturales que, comúnmente, se deforestan para la cría de animales para el consumo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.