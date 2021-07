Colombia se convierte en el mejor país para establecer una empresa de energías renovables, según P&L Global Emprendedores de Hoy

En la actualidad, uno de los países latinoamericanos más comprometidos con las energías renovables es Colombia. El nuevo gobierno implementado en 2018 ha transformado el panorama energético y ha convertido la región en uno de los mejores destinos para las empresas del ámbito renovable.

El proceso de internacionalización es bastante complejo. En ese sentido, contar con expertos en el sector que hagan que la fase de adaptación sea la adecuada es lo más recomendado. P&L Global es la compañía especializada en softlandingque ayuda a las compañías a establecerse en un nuevo país de forma gradual.

El éxito del sector de las energías renovables en Colombia Con la entrada de Iván Duque al gobierno, una gran parte de los esfuerzos del país han ido destinados al fomento de las energías renovables en Colombia. El presidente estableció la meta de superar la participación de fuentes renovables no convencionales en la matriz de generación eléctrica en un 10%.

Desde su llegada, después de 2 años, los 30MW de energía renovable con los que contaba el país se han convertido en 220MW creados por 10 plantas fotovoltaicas y varios proyectos de cogeneración y de autogeneración. El objetivo es alcanzar los 2.400MW en 2022, lo cual supondría una contribución del 12% de las energías renovables en Colombia de toda la matriz eléctrica.

Por otro lado, el IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) trabaja para asegurar unas mejores condiciones de vida de los ciudadanos de zonas sin conexión a la red de energía eléctrica, fomentado las energías renovables a la vez.

Por último, el país tiene abierta hasta el próximo mes de octubre la tercera convocatoria de licitación de energía renovable, además de una para el Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB).

La importancia de contar con expertos en softlanding Tal y como se ha podido comprobar, establecer una empresa de energías renovables en Colombia es una de las mejores opciones para los negocios del sector. Las grandes empresas cuentan con los recursos necesarios para establecerse en prácticamente cualquier país de forma rápida. Sin embargo, las pymes no disponen de esos recursos. Lo más recomendable para todas las empresas (sea cual sea su tamaño) es ejercer el softlanding de la mano de los expertos. El “aterrizaje suave” hace referencia al proceso de implantación de la empresa al nuevo país de forma gradual, llevando a cabo todas las fases necesarias para una adaptación óptima.

Para cubrir esa necesidad, P&L Global ofrece uno de los mejores servicios de softlanding para las compañías españolas. Este se basa en un seguido de tareas que empiezan por el estudio de mercado para comprobar que el negocio es viable en el nuevo país. Después, se hace la prospección comercial, buscando y contactando con los clientes potenciales. Así, se va avanzando de forma gradual por todas las fases de establecimiento.

Así pues, Colombia se ha convertido en una de las mejores opciones a la hora de internacionalizar una compañía española de energías renovables. A través de su metodología de softlanding, P&L Global garantiza a sus empresas clientes el mejor comienzo de su internacionalización.

