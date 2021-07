Pintar Números: la compañía que lucha contra la mala praxis de tiendas online Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de julio de 2021, 14:57 h (CET)

La pintura es sanadora y es una fórmula que salió al mercado en la década de los 50 en el siglo pasado que actualmente está de vuelta, captando miles de seguidores cada día. Pintar por número es un tipo de arte que pueden realizar todas las personas como una forma de hobbie o de terapia.

Sin embargo, a la hora de adquirir un paquete de pintura con esta técnica es necesario asegurarse de que proviene de empresas establecidas, con una trayectoria intachable en la venta por internet y que ofrezca garantías como Pintar Números.

Las ofertas engañosas de revendedores, según Pintar Números Pintar por números es un método de pintura que consiste en una obra dibujada en blanco sobre un lienzo con los números que representa cada color para que el pintor aficionado pueda pintar con el tono que corresponde. Los resultados obtenidos asombran tanto a los mismos pintores como al público de cada obra.

En Pintar Números se dedican desde 2018 a acercar esta actividad terapéutica y entretenida a miles de personas, ofreciendo un servicio de calidad durante las 24 horas del día, los 365 días del año y con una garantía de la compra de 100 días.

Esta fórmula de pintura que salió al mercado en la década de los 50 del siglo pasado ha vuelto a tomar mucho interés en la comunidad amante de las actividades manuales y personas que buscan realizar alguna terapia para eliminar el estrés y la ansiedad.

Actualmente, miles de obras son distribuidas por Pintar Números a diferentes partes del mundo, pero existe una gran preocupación por la cantidad de revendedores que publican en Amazon y otras tiendas online, que representan un peligro para los compradores porque a menudo no cumplen con los estándares de calidad, ni con las políticas de garantía del producto ni tampoco con los aranceles tributarios correspondientes con la actividad comercial.

Estos revendedores tienen como estrategia rebajar costes, pero entregan productos y materiales de baja calidad. Además, los envíos internacionales se retrasan varias semanas, no cancelan costes de aduanas ni cumplen con el servicio posventa, lo que afecta al cliente en caso de presentar algún problema con la mercancía.

Pintar Números garantiza altos estándares de calidad Pintar Números nació de una pasión por realizar esta actividad que se convirtió en el punto de unión entre dos hermanos y es por eso que, cuando decidieron compartir esta actividad de su tiempo libre, establecieron un compromiso real con el cliente.

En primer lugar, han logrado mantener los altos estándares de calidad y rápidos tiempos de envío, para que el cliente obtenga su encargo en el menor tiempo posible. Por ser una empresa online establecida cumplen con los compromisos tributarios de cada uno de los países donde se encuentra el cliente.

Todo este trabajo permanente ha ayudado a que los clientes depositen su confianza en Pintar Números y que sus pedidos sean reiterados y por tiempo prolongado, convirtiéndose en la comunidad de pintura artística aficionada más grande de España.

La calidad de los productos es la garantía que los clientes obtienen al realizar la mejor experiencia de compra en una empresa con valores como los de Pintar Números.

