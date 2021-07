Branding con James Brand & Co Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de julio de 2021, 17:34 h (CET)

Existen servicios como la agencia de inteligencia creativa James Brand, donde consiguen que el branding se convierta en el ingrediente más eficiente de cualquier empresa. El branding, también conocido como identidad de marca, cada vez cobra más importancia para cualquier empresa, pues influye en los consumidores y sus decisiones de compra como elemento decisivo. Si el branding logra tener un impacto fuerte y positivo y se crea una imagen mental favorable del negocio en la mente del consumidor final, significa que la estrategia ha funcionado.

Branding de alto nivel para todos los gustos En James Brand son capaces de llegar al corazón y al cerebro del target de las empresas, para que permanezcan en su memoria. La agencia cuenta con un equipo de profesionales expertos en storytelling, capaces de contar la historia de cualquier empresa, logrando así, una conexión emocional con el cliente. Además de potenciar los brand values para diferenciarse de la competencia, así como la creación de baselines totalmente memorables que ayuden al cliente a recordar la marca por su originalidad. En James Brand también se encargan de complementar su receta de branding con perfectos eslóganes, claims y call to action atractivospara lograr la efectividad en todas y cada una de sus campañas. Crean una personalidad de diseños únicos que abarca los 5 sentidos para llevar a cualquier marca u empresa al más alto nivel.

Los mejores profesionales al servicio de la inteligencia creativa Con más de 10 años de experiencia en el mercado, James Brand, ha revolucionado el mercado de la publicidad con su apuesta por la creatividad disruptiva elaborada por su equipo inaudito compuesto por perfiles innovadores en el mundo de las agencias de publicidad. Y es que James Brand va más allá como agencia de inteligencia creativa ofreciendo variedad de servicios especializados en branding, para emprendedores, grandes corporaciones, multinacionales y pymes. Sus proyectos están focalizados en el soulbranding, creando marcas con alma propia para así poder vincular las reacciones y emociones del consumidor con el mensaje de la propia marca. Para ello, por ejemplo, se inspiran en las 7 artes universales, entre las cuales destacan la música, fotografía, o el cine, y así logran una fórmula imbatible para que el branding de las empresas se posicione en un lugar top y de referencia en el mercado.

