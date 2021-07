Kick Boxing: técnica marcial para tonificar el cuerpo en Escuela de Artes Marciales Mugendo Vallcarca Emprendedores de Hoy

domingo, 11 de julio de 2021, 18:17 h (CET)

El Kick Boxing es una técnica que consiste en golpes y patadas coordinados asestados a un saco de boxeo que van acelerando el pulso mientras el usuario libera el estrés y a la vez tonifica su cuerpo. En Barcelona, es impartida por los expertos instructores de la Escuela de Artes Marciales Mugendo Vallcarca, lugar donde confluyen la sabiduría milenaria, la práctica deportiva y la dedicación a cada participante para que logre sus objetivos de bienestar integral, tanto físico como mental.

Toda la comodidad y los recursos técnicos disponibles en esta prestigiosa academia pueden ser apreciados en su página web oficial, un sitio en el que los potenciales nuevos alumnos pueden registrarse y obtener una clase de prueba gratuita en la disciplina que seleccionen, sea Mugendo, Defensa Personal, Boxeo, o el tan solicitado Kick Boxing.

En las instalaciones de la Escuela Mugendo Vallcarca, no hay de que preocuparse en plena pandemia de COVID-19, ya que se cumplen todas las normas de bioseguridad, el distanciamiento y los procesos de desinfección adecuados.

Los beneficios saludables de practicar Kick Boxing En palabras del fundador y director técnico de la escuela de artes marciales, Xavi Santamaría, “el Kick Boxing tonifica las partes superior e inferior del cuerpo, a través de golpes y patadas, obteniendo así mayor flexibilidad, mejorando la circulación. El aumento del ritmo cardíaco hace perder grasas y calorías; además, cada serie de boxeo y patadas obliga a coordinar movimientos entre brazos y piernas”.

Como técnica marcial, esta práctica no solo ofrece beneficios físicos, sino que contribuye a mejorar la capacidad de reacción, el autocontrol, la autoconfianza y reduce el estrés con cada impacto de los guantes al saco. Desde el punto de vista colectivo, el Kick Boxing promueve el trabajo en equipo, la solidaridad y la disciplina.

Múltiples opciones y ventajas para todos los grupos Otra de las ventajas que ofrece Mugendo Vallcarca es la posibilidad de practicar el Kick Boxing y el boxeo en ambientes al aire libre, de manera personalizada o por grupos, garantizando una sensación de libertad al estar en contacto con la naturaleza, en un entorno urbano agradable.

En el centro de entrenamiento, pueden practicar Kick Boxing alumnos de todas las edades, quienes también tienen la opción de solicitar un programa de entrenamiento físico y nutricional personalizado, con instructores altamente cualificados, de esta manera contarán con un experto que guiará sus progresos en el camino hacia sus objetivos.

La práctica de las artes marciales en un espacio diseñado con todo para un entrenamiento perfecto, como la Escuela Mugendo Vallcarca, es una experiencia única, llena de retos y progresos tanto físicos como mentales y espirituales, pues permite apreciar la vida desde la fuerza, la inteligencia y la superación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.