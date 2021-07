Dark Sidemount expone los principales mitos acerca del buceo sidemount

La técnica ideal para quienes practican el buceo recreativo y el técnico es el buceo sidemount, un método y configuración de buceo que se caracteriza porque el montaje del equipo se hace de forma lateral. Esto ofrece versatilidad al buceador. Una de las empresas especializadas en esta técnica es Dark Sidemount , que gracias a su TDI Instructor Trainer, Oscar L García, ha desmentido los mitos más comunes asociados al buceo sidemount. Esta escuela ofrece una formación que se imparte a través de la agencia de buceo TDI (Technical Diving International) que ostenta actualmente el título de ser la agencia de buceo técnico más grande del mundo.

¿Qué es el buceo sidemount? La configuración tradicional en la que se monta el equipo de buceo a un buceador consiste en poner todo el sistema de respiración en su espalda, una técnica conocida como backmount. Por otro lado, está el sidemount, cuyo nombre viene de combinar las palabras en inglés side (que significa lado o lateral) y mount (que significa montar). De manera que básicamente se trata de un sistema en el que el equipo de buceo se coloca a los lados del buceador, aportándole mayor versatilidad, seguridad, comodidad y libertad de movimiento.

Si bien se ha utilizado ampliamente en el buceo en cuevas por las ventajas que ofrece, como permitir al buceador acceder a lugares más complicados y estrechos, también es perfectamente útil y beneficioso para quienes practican el buceo recreativo, siendo una configuración más hidrodinámica y práctica.

Mitos del buceo sidemount Hay 5 mitos muy comunes asociados al buceo sidemount. Uno de ellos es que es una técnica solo para buceo en cuevas y pecios. A pesar de ser el método ideal para este tipo de actividades, también es perfectamente aplicable en el buceo recreativo y el buceo técnico. Otro mito dice que el sidemount es igual que el backmount, solo que con las botellas a los lados. La realidad es que el sidemount es un conjunto de técnicas, protocolos y configuraciones, para lo que se debe tener muy en cuenta la elección de materiales, componentes y compatibilidad con los demás compañeros del equipo. La tercera afirmación falsa es que el sidemount es una moda temporal. No obstante, aunque ciertamente es una técnica popular a día de hoy, ya hay muchas certificadoras importantes que imparten cursos de sidemount e instructores que lo aplican. Otros afirman que no es adecuado para buceos técnicos profundos o que bucear con esta técnica es complicado. La realidad es que con el entrenamiento adecuado, el sidemount es muy efectivo por debajo de los 50 metros de profundidad. Además, el buceo sidemount no es complicado, sino que requiere de buena formación, de la misma forma que el backmount.

Como conclusión, para obtener una correcta formación en este estilo de buceo y despejar cualquier otro mito sobre este, la mejor opción está en la agencia de buceo técnico Dark Sidemount, y su instructor experto Oscar L. García.