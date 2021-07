Reservas ‘lastminute’ marcan la tendencia en España durante el 2021 Comunicae

lunes, 12 de julio de 2021, 17:37 h (CET) La evolución de las reservas en el mercado español a partir del análisis del Channel Manager RoomCloud Durante el primer semestre de 2021 los resultados, en términos de reservas que han recibido los hoteles en España, evidencian que la mayor parte de los viajeros que deciden realizar una viaje para alojarse en dicho país realizan sus reservas entre 2 y 7 días antes de la fecha de check-in.

Así lo refleja el estudio comparativo que han realizado en RoomCloud, en el que fueron analizadas las reservas de 500 estructuras -hoteleras (61%) y extra-hoteleras (39%) - que actualmente utilizan el servicio channel manager. Para este estudio han tomado los datos correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.

El estudio estuvo enfocado en analizar el comportamiento de las reservas y el impacto de la pandemia en la cantidad de reservas recibidas y duración de la estadía. Asimismo, se identificaron patrones de comportamiento de los viajeros al momento de reservar, la tasa de cancelación, los costos medios de noche y los resultados por canales.

¿Normalidad o efecto pandemia en las reservas?

En los datos obtenidos de su análisis de datos para el sector hotelero español, ven que, el comportamiento que tienen los clientes al momento de reservar ha cambiado mucho a causa de la pandemia. En los meses de enero hasta mayo, casi el 70% de las reservas fueron hechas en los últimos 7 días antes de la fecha de check-in. Y casi el 50% se efectuaron en los últimos 2 días antes de la fecha de check-in. En junio, se vuelve a ver datos similares a los de años anteriores.

De acuerdo al análisis de las reservas, recibidas entre el 30 de mayo y 30 de junio de 2021, el sector hotelero tuvo un aumento significativo de las reservas que entraron para el mes de junio. Sin embargo, para los meses de julio y agosto los números se encuentran muy alejados de los estándares españoles.

En cuanto a los primeros meses del año, las reservas entre enero y mayo, se mantuvieron muy por debajo de los resultados obtenidos en el año 2019 para el mismo período. Dichos resultados han sido producto de la pandemia y de las consecuencias que los cierres y restricciones aplicadas en las distintas comunidades autónomas.

Esta diferencia se puede ver mejor al comparar los datos entre 2019 y 2020. El mercado español está muy lejos de los resultados de 2019. Es de destacar que comparado con 2020, los meses de abril, mayo y junio de 2021 han sido mejores, pero los meses de temporada más alta aún siguen con resultados por debajo de los esperado.

La esperanza para el sector hotelero para recuperar la temporada de verano 2021 sigue siendo la entrada de reservas de clientes a último minuto. Y aunque aún es pronto para hacer cualquier previsión, se espera una vuelta a los resultados en 2022 sean similares a los de 2019.

Otro aspecto a considerar en este análisis comparativo reflejó que, en cuanto al indicador de Room Nights, los datos para julio y agosto, si bien no son los esperados, el punto que resalta es que la duración de la estancia es en general más larga. De acuerdo a la tendencia de los últimos dos meses, se espera que para finales de julio los resultados sean mejores.

Sin embargo, al comparar los resultados de 2021 aún se encuentran muy lejos de los obtenidos en 2019.

El porcentaje de cancelación de las reservas sigue siendo durante este año un dato bastante regular, alrededor del 30%, un poco por encima de los datos normales (25%). A final de Marzo, a causa de la incertidumbre, se ven números de cancelaciones altos, similares a los del año pasado.

Un dato importante es que la media del porcentaje de cancelación de este año es casi idéntico al dato de 2019. Esto significa que, durante este año, los hoteles no están recibiendo cancelaciones en masa como en 2020. Los clientes ya no reservan con meses de antelación, así que las cancelaciones son cada vez menos.

En cuanto al precio medio por noche, se ve que este dato evidencia un aumento sostenido desde Mayo, lo que es normal con la llegada del verano. Este dato empieza a bajar a finales de agosto. Sólo a partir de final de junio, el precio medio por noche supera los 100€.

Al comparar los resultados de 2019 y 2020, vemos que los precios de enero hasta mayo de 2021 estuvieron muy por debajo de los datos de los años anteriores. Los precios han bajado mucho en estos tiempos de crisis para atraer clientes. En cambio, para este verano, los precios superan los de 2019 y 2020, lo cual puede ser interpretado como señal positiva. Desde septiembre hasta diciembre, los precios se mantienen similares a los de 2019.

En cuanto a la duración media de la estadía, para el verano, este dato aumenta. La diferencia tras los datos del 30 de mayo y los datos de ahora, muestran que después de las reservas largas, llegan ahora reservas más cortas. Podemos concluir que quien quiere quedarse más días, reserva en anticipo y quien quiere quedarse menos días, espera los últimos días para reservar.

Un dato muy interesante es que la estancia media de este verano 2021 es mucho más alta que la de los años anteriores. ¡La gente no ha viajado desde hace tiempo y tiene ganas de vacaciones! Y sobre todo cuenta con un presupuesto mayor para extender sus vacaciones.

Si bien el tema de la pandemia no está del todo superado, los turistas extranjeros durante este verano representan poco más del 25% de las reservas.

Los datos reflejan que en cuanto al país de origen, los franceses son los más presentes, junto a Italia y Alemania en el podio. UK y Países Bajos completan el Top 5.

Cómo último dato, se tiene los relacionados a la distribución online. Cómo era de esperarse Booking.com concentra más del 60% de las ventas. Sin embargo, el dato interesante es la venta directa a través de los Motores de Reservas (tanto de RoomCloud como otros motores integrados al Channel manager), estos representan el 10% de las reservas que reciben los hoteles en España y se ubican en el segundo canal con más ventas.

Por su parte, Expedia, Hotelbeds y Hotusa completan el top cinco con cifras más o menos regulares. Estos 5 canales juntos concentran alrededor del 90% de las ventas en España.

Después de estos cinco canales, se encuentran otros canales, World2Meet y Keytel tienen buenos resultados. Keytel un poco menos en julio y a migosto por ahora. AirBnB aumenta en verano comparado con el inicio del año. Sidetours y Logitravel también aumentan ahora en verano. Jumbo Tours, WelcomeBeds y Smartbox están siempre presentes. Estos ocho canales llevan el 6% de las reservas.

Otros canales a tener en cuenta por la cantidad de reservas que aportan a los hoteles son: Esquiades, sobre todo para la temporada de invierno; Tour Diez Travel, Viajes Olympia, Interrias, HRS, BookerClub, Weekenddesk y Barceló Viajes.

Tras el análisis hecho, se puede concluir que son cuatro los aspectos importantes que han marcado tendencia en España durante el primer semestre de 2021 en cuanto a las reservas recibidas por el sector hotelero:

La mayor parte de los huéspedes actualmente realizan sus reservas con menos anticipación. Es necesario considerar esto para las ofertas y ajuste de precios Si bien es importante comercializar las habitaciones en los grandes portales de venta online, el sector hotelero debe fortalecer e invertir en acciones que potencien la venta directa ya que este es el canal con mayor crecimiento. Tras más de año y medio de pandemia, ha aumentado la duración de la estadía de los viajeros, por lo que los hoteleros deben tener este dato en cuenta. España sigue siendo uno de los destinos por excelencia de los turistas italianos, franceses, británicos, alemanes y neerlandeses.

RoomCloud, 12 años de trayectoria en la distribución en línea

RoomCloud es un software para hoteles dedicado a la venta online (Motor de reservas), a la distribución en OTAs (Channel Manager) y a la conexión con GDS. Además, ofrece conexión a los principales Metabuscadores (Google Hotel Ads, Trivago, TripAdvisor) para administrar estratégicamente y aumentar los ingresos del hotel. Puede integrarse a través de su propia API con los principales sistemas de gestión hotelera (PMS, RMS, CRS).

El nace en 2009 bajo el nombre de ParityRate y fue uno de los primeros channel manager del mercado italiano. En 2016, la empresa se divide y se crea RoomCloud, propietario y desarrollador del channel manager y motor de reservas, desde esa fecha ParityRate pasó a ser un revendedor de productos RoomCloud.

En los últimos años RoomCloud se ha expandido a más de 90 países de todo el mundo y es uno de los principales proveedores en Italia, Francia, España y Latinoamérica. La empresa cuenta actualmente con más de 5.000 clientes, en todo el mundo; colabora con más de 60 empresas asociadas; está integrada con 200 PMS y cuenta con conexión a más de 400 canales en línea.

