Perderse en un mar de emociones con 'Eternidad de sangre'

lunes, 12 de julio de 2021, 12:48 h (CET) La autora Tania Rodríguez Cobacho publica su gran novela con la Editorial Vivelibro Eternidad de Sangre. Evil es una vampiresa que, por una promesa, acabó metida de lleno en la sociedad que cazaba a los suyos. Malhumorada y muy franca, se dará cuenta de lo que llega a cambiar su vida cuando un pasado que creía zanjado vuelve para atormentarla.

Tania Rodríguez Cobacho (1989), ávida lectora desde la niñez. Nacida y casi criada en El Prat de Llobregat (Barcelona), su vida dio un cambio radical cuando se mudó, con trece años, de la casi gran ciudad a un pequeño pueblo murciano, Almendricos. Acabó viviendo en otro pequeño pueblo, esta vez almeriense, Pulpí.

Prólogo. Tenía solo tres años cuando sus padres la abandonaron. Sus padres biológicos, los cuales tenían problemas económicos graves, la dejaron tirada en la calle a merced de enfermedades y delicuentes. La suerte esa noche no estaba de su lado, ya que fue a dar con una comuna de vampiros. Los vampiros existen, y esos en concreto la acogieron, alimentaron y educaron hasta que, al cumplir dieciocho años, la vendieron por sangre a un vampiro rico algo obsesionado con ella. El cual tuvo la brillante idea de convertirla.

Sentía cada una de sus células arder y morir. El dolor invadió todo su cuerpo, irrumpiendo en espasmos que parecían romper todos y cada uno de sus huesos. Ese dolor tan intenso duró días. Cuando este pasó, le sobrevino una sed de sangre la cual intentó saciar con agua; no funcionó, y entonces fue cuando miró el espejo que tenía enfrente a ella: su pelo, que siempre había sido de un rojo apagado, se volvió de un granate vivo; sus ojos, antes violetas, se volvieron rojos como la sangre.

El libro, de 196 páginas, está publicado por la Editorial Vivelibro, publicado en formato 15 x 21 cm y encuadernado en rústica fresada.

