El seguro de vida pagó 1275 millones de euros en indemnizaciones en 2020

lunes, 12 de julio de 2021, 10:16 h (CET) Las indemnizaciones del seguro de vida en 2020 ascendieron a más de 1275 millones de euros. La pandemia del coronavirus ha motivado a muchas personas a hacerse una de estas pólizas, que han sido el apoyo económico para miles de hogares en un año muy difícil según elmejorsegurodevida.com El 2020 ya ha quedado muy atrás y por fin se ve el final de la pandemia. La vacunación avanza e incluso ya no son necesarias las mascarillas en el exterior. No obstante, es imposible olvidar un año tan duro como el 2020. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se registró la cifra más alta de muertes desde la posguerra. Casi 430.000 personas fallecieron, muchas de ellas a causa del coronavirus.

El coronavirus ha supuesto un antes y un después en muchísimos hogares. Y, en numerosos casos, ha sido decisiva la ayuda económica del seguro de vida riesgo. Desde elmejorsegurodevida.com, el comparador online de seguros de vida líder en España, explican que actualmente más de 20,6 millones de personas tienen un seguro de vida riesgo en España.

Esas pólizas funcionan de la siguiente manera: si el asegurado fallece, sus beneficiarios reciben el capital contratado para ayudarles a afrontar la pérdida y los gastos derivados. También es posible recibir el dinero uno mismo en caso de una incapacidad permanente, gracias a un seguro de vida con invalidez.

Cada año fallecen entre 65.000 y 70.000 personas que tienen una de estas pólizas. Eso significa que 1 de cada 6 personas que fallecen en un año normal está cubierta y deja una indemnización a sus seres queridos, según cálculos de Unespa, la patronal aseguradora.

En total, en el año de la pandemia las indemnizaciones del seguro de vida ascendieron a más de 1275 millones de euros, un 6,25 % más que el año anterior. En 2019, la indemnización media de un seguro de vida fue de unos 40.000 euros.

Las cifras de indemnizaciones de los seguros de vida han crecido progresivamente desde hace algunos años. Por ejemplo, la cantidad que han pagado las aseguradoras ha crecido un 16,9 % en solo cinco años: desde 1018 millones de euros en 2015 a 1275 en 2020.

Por qué han subido las indemnizaciones del seguro de vida en 2020

Según explican desde elmejorsegurodevida.com, este crecimiento en las indemnizaciones se debe a muchos factores, pero el más importante es que más personas están protegidas ahora por estas pólizas que el año anterior. En el primer trimestre de 2021, más de 20,6 millones de personas en España tenían un seguro de vida riesgo, un 0,27 % más que en el mismo periodo de 2020. La pandemia del coronavirus ha llevado a muchas personas a plantearse contratar uno.

Asimismo, también hay que tener en cuenta el año tan difícil que ha sido el 2020. La pandemia disparó el número de fallecidos y se registraron un 17,7 % más de muertes que en un año normal. Así pues, la pandemia explica también el crecimiento en las indemnizaciones: muchas de estas pólizas han cubierto los fallecimientos derivados de la pandemia.

El seguro de vida en la pandemia del coronavirus

En las indemnizaciones del seguro de vida en 2020 también hay que incluir los 8,4 millones d euros que un grupo de aseguradoras ha pagado a los profesionales sanitarios durante esta pandemia. Desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, 107 empresas del sector han dado cobertura gratuita a un millón de profesionales sanitarios, tanto de centros de salud y hospitales como personal de residencias. Esta cobertura les incluía un seguro de vida y un subsidio por hospitalización.

En todo ese tiempo, cerca de 5000 profesionales sanitarios y personal de residencias han necesitado la ayuda de esa cobertura gratuita. En total, las 107 aseguradoras que crearon el fondo de cobertura en los primeros días de la pandemia han pagado 8,4 millones de euros:

- Se han pagado 4,3 millones de euros a las familias de 143 sanitarios que fallecieron a causa del coronavirus. Cada hogar recibió 30.000 euros.

- Otros 4,1 millones de euros se pagaron en indemnizaciones por subsidio por hospitalización a 4.487 trabajadores de centros sanitarios y residencias que fueron hospitalizados por coronavirus. Cada uno recibió entre 400 y 1400 euros, con una media de 914 euros. Si el trabajador falleció después de estar hospitalizado, sus familias recibieron el dinero correspondiente a los días que estuvo ingresado.

La utilidad del seguro de vida

Las indemnizaciones del seguro de vida en 2020 revelan dos hechos: cada vez más, los hogares de España confían en estas pólizas para estar protegidos ante cualquier imprevisto. Y no solo eso, sino que muchas familias han tenido que cobrarlas.

Sin embargo, es normal tener dudas sobre si compensa contratar estos seguros, pues la probabilidad de necesitarlos en realidad es muy pequeña. Desde elmejorsegurodevida.com explican por qué merecen la pena: "3 cada 10 personas con seguro de vida mueren menos de 5 años después de contratarlo. Es relativamente probable que se pague muy poco tiempo y, a cambio, nuestros seres queridos reciban un capital muy superior. Lo verdaderamente importante es que, ante cualquier imprevisto, ya sea una pandemia o un accidente, el dinero sea lo último en lo que pensemos".

