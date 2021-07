Repara tu Deuda cancela 63.193€ en Figueres (Girona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso de IV, vecino de Figueres (Girona, Catalunya), a quien el Juzgado lo Mercantil nº1 de Girona (Catalunya) ha concedido Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 63.193 euros con 10 bancos y entidades financieras. VER SENTENCIA





Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “montó un negocio de hostelería. Durante unos años funcionó, pero más tarde empezó a no tener clientela, por lo que no pudo afrontar los gastos básicos diarios. Pidió algunos préstamos para poder sobrevivir pero la situación no mejoró. En paralelo, tenía un negocio de restauración de coches, pero tampoco tuvo mucha suerte con lo que se generaron una serie de deudas que no pudo afrontar. Ahora empieza completamente de cero”.





IV tenía deuda pública con la Agencia Tributaria y con el Ayuntamiento de Figueres. De la cantidad total cancelada, 2.933,83€ pertenecen a deuda pública. Además, se ha conseguido la aprobación de un plan de pagos para la liquidación de la deuda pública no exonerada (924,51€ a AEAT en 12 mensualidades). La Ley de la Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 pero no contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la privada. Los responsables de Repara tu Deuda Abogados explican que esta sentencia sirve para que la deuda con administraciones públicas también sea objeto de cancelación





La Ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo poco conocido en España. Sin embargo, cada vez es más habitual, en gran parte, gracias a la labor de Repara tu Deuda Abogados para difundir esta posibilidad entre las personas que más lo necesitan.





Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en la tramitación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Desde su creación en el año 2015, ha logrado la cancelación de cerca de 50 millones de euros deuda a más de 400 particulares y autónomos.





En los últimos meses, el número de personas que se está intentando acoger a la ley es superior debido a crisis económica derivada del coronavirus. Este hecho es una realidad en todas las comunidades autónomas de España. Por esta razón, “hemos realizado grandes inversiones dirigidas a dar a conocer el mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad para que muchas personas puedan iniciar su proceso”, explican los abogados.





La Ley de la Segunda Oportunidad permite que estas personas puedan cancelar las deudas en caso de encontrarse en situación de sobreendeudamiento. Para hacerlo, hay que demostrar que son deudores de buena fe, es decir, que no ocultan patrimonio ni ingresos y que colaboran con el proceso. Además, la deuda no puede superar los 5 millones de euros.