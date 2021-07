Servicios de logística por Qualys Logística Integral Emprendedores de Hoy

En el comercio de productos, la logística ocupa un papel fundamental, ya que sirve de enlace entre la producción de bienes y los clientes, que están separados en tiempo y distancia. En este sentido, las empresas especializadas en la logística ocupan un papel de intermediarias entre los productores y los consumidores, encargándose de actividades como el traslado y almacenamiento de bienes y servicios, transporte, distribución y gestión de inventarios. Qualys Logística Integral es una empresa que nace en el año 2016 con el objetivo de prestar servicios a empresas y profesionales relacionados con la logística y el e-commerce, ajustándose a la necesidad de cada cliente.

Qualys Logística: la empresa con servicios integrales Desde el año 2010, los pioneros de Qualys Logística emprendieron diversos proyectos relacionados con el área logística. Es en el año 2016 cuando finalmente nace Qualys Logística Integral, como punta de lanza de dichos proyectos.

Con más de 10 años de experiencia en el sector, el equipo de trabajo de esta empresa pone a disposición de los clientes un servicio integral para el manejo de sus actividades logísticas, que incluye almacenaje y picking, mensajería local, servicio de traslado internacional por vía terrestre o aérea y servicio de paquetería nacional, entre otros.

La compañía posee una amplia cartera de clientes de todos los sectores, tanto empresas pequeñas como grandes, que han confiado sus necesidades de logística y mensajería en ellos. Están ubicados en Madrid, desde donde hacen servicio local, pero también cuentan con servicio a toda España e incluso a nivel internacional.

Servicios adaptados a cada cliente Cada cliente tiene un objetivo profesional totalmente distinto, por tal motivo, Qualys se enfoca en ofrecer lo que ellos llaman un paquete “llave en mano”, que se ajusta a la necesidad de cada empresa.

Dentro de la gama de servicios ofrecidos, se encuentra el de almacenaje y picking. El almacenaje es una actividad que forma parte del servicio de logística y que tiene que ver con guardar o custodiar mercancía en almacenes. Por su parte, el picking consiste en extraer elementos de una unidad de empaquetado, con la finalidad de preparar un pedido específico para un cliente.

También cuentan con servicios de mensajería local, destinado a clientes con necesidades de transporte rápido, tanto en Madrid como a nivel nacional. Además, ofrecen servicio de mensajero fijo, totalmente a disposición del cliente durante el tiempo contratado.

Otros servicios son paquetería nacional y servicios de traslado internacional de forma terrestre o aérea.

Si una empresa no cuenta con la infraestructura para almacenar su mercancía o requiere servicios de traslado o mensajería, Qualys Logística Integral es una de las compañías más recomendadas del sector, quienes se encargarán de todo lo necesario en cuanto a servicios logísticos, asegurando eficacia y confianza en estas actividades trascendentales para cualquier negocio.

