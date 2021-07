Foodnap: comida casera a domicilio que permite el pago con ticket restaurante Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021, 19:52 h (CET)

La comida a domicilio se ha convertido hoy en día en uno de los recursos que la mayoría de las personas utiliza para reducir el tiempo en la cocina. Sin embargo, muchas veces esto conlleva consumir alimentos que no cumplen con las necesidades nutricionales que permiten tener una vida saludable. Por esta razón, nace Foodnap, una empresa que ofrece servicios de comida casera a domicilio. Esta cuenta con una forma de pago con ticket restaurante. Además, la startup ofrece venta de platos de comida sana a domicilio, adaptados a la necesidad de los clientes a través de tuppers.

¿Cómo funciona el servicio de pago con ticket restaurante de Foodnap? Foodnap consiste en un marketplace de comida casera a domicilio, el cual ofrece gran variedad de productos y bebidas para todos los gustos. Sin embargo, al tratarse de una empresa que busca traer mayor contenido nutricional a sus platos, es una de las startups de comida casera más solicitada.

La startup española que se ha convertido en líder de comida casera a domicilio cuenta con un sistema de pago a través de ticket restaurante. Este consiste en rellenar un formulario de pago, donde el cliente debe indicar cuándo se hará la entrega de los tickets. Después de que hayan sido recibidos los ticket restaurante, la empresa los añadirá a un monedero, de esta forma se carga un saldo que posteriormente podrá ser utilizado para solicitar comida a domicilio. El departamento de entregas de Foodnap se encargará de enviar los pedidos a la puerta de casa sin largas esperas. Es importante destacar que los ticket restaurante que hayan caducado no podrán ser utilizados si estos poseen un periodo de tiempo de caducidad mayor a un mes.

Pagar comida casera a domicilio con ticket restaurante Los servicios de Foodnap se caracterizan por ser innovadores, prácticos y saludables, pensando principalmente en las necesidades de los clientes y en sus preferencias. Por ello, esta empresa cuenta con un amplio abanico de opciones de comidas caseras a domicilio. Al solicitar los platos disponibles en Foodnap, los comensales podrán disfrutar de una alimentación saludable y ahorrarán tiempo de trabajo en la cocina y complicadas gestiones de pago, ya que cuentan con la facilidad de pagar a través de ticket restaurante.

Los amantes del pescado y vegetales encontrarán en el menú de Foodnap platos deliciosos con entrega inmediata y además cuenta con muchas opciones veganas. También, disponen de wraps con ingredientes frescos. A través de los servicios de la empresa, los clientes podrán encontrar comida fitness, gourmet, comida asiática y postres saludables, entre otras opciones.

El éxito que tiene la compañía Foodnap hoy en día permite que miles de clientes tengan una alimentación saludable, sin necesidad de dedicar tiempo en la cocina. Además, la empresa ofrece una modalidad de pago rápido y seguro, lo que permite un mayor provecho y ahorro del tiempo y a su vez beneficios para la salud al disfrutar de comidas caseras hechas con ingredientes frescos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.