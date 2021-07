Biografía de Brenda Barbosa, el alma de B.B. Collection Emprendedores de Hoy

Brenda Barbosa es la joven empresaria qué esta detrás de la nueva firma de ropa femenina B.B. Collection, marca que empieza a sonar cada vez más en España y a ser catalogada como un e-commerce con mucho futuro para el sector de la lencería y los accesorios. Esta joven emprendedora cuenta con una gran trayectoria profesional y una biografía muy interesante.

Joven, emprendedora y con mucha personalidad Brenda pertenece a una estirpe de mujeres de carácter, gran personalidad y emprendedoras, como sacadas de un libro de García Márquez y trasladada al futuro. Impresiona desde el primer momento por su facilidad de transmitir, sus dotes gerenciales, su

dulzura en los planteamientos y sus raíces profundas provenientes de un país inmenso como Colombia, con antecedentes vascos que le dan ese aire empresarial; una mujer que ha estudiado en España, Estados Unidos y Canadá. Es comunicadora social y periodista, su estudio más reciente es un diplomado de Estilismo de Moda que realizó en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid, donde tuvo el lujo de ser alumna de Josie, el reconocido estilista participante de Master Chef Celebrity.

“Me enamoré del arte de la moda desde muy niña, sus colores y sus texturas. A los 6 años mi abuela materna me llevó con ella a comprar telas para un vestido que le haría su modista de toda la vida, ella había sacado el diseño de una revista de Vogue. Me fascinó el proceso creativo, afirma la empresaria.”

Más proyectos entre manos B.B. Collection nació con la idea de ofrecer un producto de excelente calidad con el que todas las mujeres se sintieran identificadas, sin importar talla, edad o color. Esa es la esencia de B.B. Collection. Es un reto cada día crecer y reinventarse para así mejorar el producto y la tienda online y la emprendedora añade: ”La gente, en general, le atribuye una imagen banal al mundo de la moda, como si en este negocio uno no tuviese que trabajar largas horas para lograr el éxito”.

Ben Valero ha sido su apoyo fundamental y lo considera como su “Big Boss”, ya que además de ser su socio, es su amigo y mentor en el mundo de los negocios.

Además es importante resaltar que la firma B.B. no es el único proyecto que tienen juntos, ahora se están abriendo a nuevas oportunidades de negocio como el lanzamiento de un laboratorio de ideas, un espacio donde apoyar el trabajo de diseñadores independientes y marcas, no solo de moda, sino también de diseño, arte, restauración e interiorismo.

Brenda se describe como un espíritu libre, amante de la naturaleza, la cual es gran fuente de inspiración. “Practico yoga y mindfulness, hábito que me ha dado el poder de creer en mi intuición y en mis emociones. También han sido fundamentales para afirmar mi fe y a creer en mí por encima de lo que te puedan decir las personas”. Brenda, en los próximos tiempos, será una triunfante en el mundo de la moda.

