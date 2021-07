El renting vuelve a ser tendencia al alza, por Rentingcarfacil Comunicae

viernes, 9 de julio de 2021, 14:52 h (CET) El renting se constituye como la mejor opción para tener un coche. Rentingcarfacil, empresa pionera en apostar por el renting para particulares, desvela las principales claves de este fenómeno Cada vez son más las empresas y particulares que recurren al renting como la mejor opción para tener un coche. De hecho, los datos del último informe de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) refleja un aumento del 48% de las matriculaciones en esta modalidad respecto a 2020.

Sin embargo, la pandemia ha supuesto un cambio en el comportamiento del sector. Si anteriormente eran las grandes empresas quienes se beneficiaban de esta modalidad de contratación de vehículos para su flota, en la actualidad el renting para particulares se ha convertido en el gran protagonista del sector.

Este cambio ha traído como consecuencia nuevas mejoras en la oferta de vehículos: además de incorporar nuevos modelos (de hecho actualmente se puede contratar en renting cualquier marca y modelo que exista en el mercado), los plazos se han vuelto más flexibles. Hace años lo normal era que el contrato de renting fuera a 60 ó 48 meses, disminuyéndose a 36 y 24 desde que se ha empezado a enfocar en particulares y autónomos.

Rentingcarfacil, pionera en apostar por el renting para particulares

El aumento del particular como cliente de renting ha ocasionado que muchas empresas, a día de hoy, se hayan subido a este rentable negocio. Sin embargo, Rentingcarfacil fue la primera en apostar por el renting a particulares. Y lo hizo a través de una campaña promocionando el Fiat 500 + un móvil a través de la compañía Worten. Desde entonces, acuerdos con partners como Carrefour, Mediaset, Vocento y Eroski (entre otros) han consolidado esta compañía de renting como líder en su sector.

Esta apuesta por los particulares fue la consecuencia de analizar el modelo europeo de utilidad, donde el sentido de pertenencia tenía cada vez menos peso en comparación con el uso de un producto o servicio. Así, viendo que las nuevas generaciones preferían pagar por el uso en vez de por la propiedad, Rentingcarfacil decidió adoptar esta filosofía de consumo al renting de coches.

En 2017 implantó el scoring 100% online como una manera de facilitar todavía más el acceso al renting a los particulares. Esto permitió poder contratar sin tener que enviar documentación de forma tradicional (lo que aumentaba el tiempo de espera para el cliente). Con esta modalidad de contratación online, el usuario puede tener su contrato en menos de 20 minutos.

A lo largo del tiempo, Rentingcarfacil ha ampliado y consolidado su línea del negocio, firmando acuerdos especiales para los empleados de Carrefour y Eroski, que les da la posibilidad de acceder a modelos y condiciones diferentes al resto del público.

Gracias a todas estas actuaciones y mejoras constantes de la marca, la cifra de ventas de Rentingcarfacil supera las 1.000 operaciones al año para particulares.

Vehículos más demandados en el renting para particulares

Los coches utilitarios y compactos son los vehículos más demandados. Sobre todo los de tipo SUV. De hecho, el modelo Nissan Qashqai es el gran ganador desde mediados de 2020.

Además, con la pandemia, los consumidores han empezado a demandar más flexibilidad, lo que ha llevado a que las empresas del sector pongan en marcha el renting de ocasión. Se trata de modelos seminuevos totalmente revisados y cuyo contrato no supera los 12 meses. Además, las condiciones son muy flexibles, pudiendo dejar el vehículo al sexto mes sin penalización. Una vez concluido el contrato, el conductor puede renovarlo, devolver el coche o comprarlo (en este caso se le devuelven cuotas ya abonadas a lo largo del renting).

Ventajas del renting para particulares

El primero de los beneficios está en el amplio catálogo de modelos, así como en la variedad de opciones en tiempo y kilometraje que puede elegir el usuario.

El servicio de renting elimina el pago de la cuota de entrada, por lo que adquirir un vehículo en esta modalidad es mucho más asequible para un particular. Gracias a que el proceso es 100% online, se reducen mucho los trámites y el tiempo para obtener el coche.

Lo más llamativo del renting es que en la cuota están todos los servicios incluidos, haciendo que el conductor solo tenga que preocuparse por tener gasolina y conducir. El seguro, las reparaciones y mantenimiento, el recambio de ruedas y un servicio 24/360 son las claves para que el renting sea el favorito de los particulares.

El futuro del renting

El renting es cada vez más conocido por sus múltiples ventajas y el gran público empieza a ser consciente de ellas.

Las cifras indican que la tendencia en el renting de particulares está en alza y, aunque con menor poder adquisitivo que las empresas, su volumen de ventas se incrementa exponencialmente cada mes.

Las nuevas fórmulas que ofrecen actualmente las empresas de renting, como el renting flexible de coches seminuevos, indican que esta modalidad irá desbancando el liderazgo de la venta de vehículos a particulares. Más información en: https://rentingcarfacil.com.

