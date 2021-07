Riot Games presenta todas las novedades que llegan con el evento de Centinelas de la Luz

El evento dará comienzo el 8 de julio y terminará el 10 de agosto. Akshan, el Centinela rebelde, se estrenará en League of Legends, Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift y Legends of Runeterra. Durante Centinelas de la Luz, los jugadores contarán con múltiples formas de apoyar a organizaciones benéficas locales y a sus comunidades en colaboración con el Riot Games Social Impact Fund Riot ha dado comienzo oficialmente con una nueva cinemática a su evento veraniego, Centinelas de la Luz, que se celebrará en todos sus títulos. Tras el éxito que tuvo Florecer espiritual en 2020, los cinco juegos de Riot (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT) contarán con experiencias conectadas temáticamente para que todos los fans de Riot puedan participar, sin importar qué juego prefieran.



Las novedades incluyen:



Akshan, el Centinela Rebelde

Akshan, el Centinela Rebelde, será el primer campeón de Riot que se lanzará en todos los juegos del universo de LoL durante el mismo evento. Se une a la lucha contra la Ruina con su arma reliquia sagrada para vengarse de sus enemigos y redimir a sus aliados caídos.



Akshan estará disponible en las siguientes fechas (PT):

Legends of Runeterra - 14 de julio

Teamfight Tactics - 21 de julio

League of Legends - 22 de julio (incluye el aspecto de Akshan hacker)

League of Legends: Wild Rift - 27 de julio (incluye el aspecto de Akshan academia de combate)

League of Legends (8 de julio - 10 de agosto)

Ahora que se avecinan grandes cambios en el mundo de Runaterra, una experiencia narrativa del cliente, "El alzamiento de los Centinelas", permitirá a los jugadores vivir la historia de LoL a través de los ojos de un nuevo recluta de los Centinelas.

Los jugadores viajarán por toda Runaterra para reclutar a nuevos aliados y luchar contra Viego.

El alzamiento de los Centinelas se lanzará en capítulos semanales y los jugadores tendrán que completar misiones del juego para progresar.

El alzamiento de los Centinelas es gratuito, por lo que los jugadores podrán vivir la historia completa sin pagar nada. 11 nuevos aspectos pertenecientes a la historia general de este universo representarán a los campeones tal y como aparecen en El alzamiento de los Centinelas:

8 de julio: Vayne centinela (legendario), Olaf centinela, Irelia centinela, Riven centinela y Diana centinela Pantheon arruinado

22 de julio: Graves centinela (legendario), Pyke centinela y Rengar centinela Miss Fortune arruinada

29 de julio: Thresh desatado (exclusivo de la tienda del evento durante el lanzamiento inicial)

El aspecto exclusivo del evento de Pantheon ascendido (edición de prestigio) representa un universo alternativo en el que el espíritu humano de Pantheon se sobrepone a la Ruina.



Libro de hechizos definitivo, el primer modo de juego nuevo de LoL desde 2018, estará disponible durante Centinelas de la Luz. Cada jugador recibirá la habilidad definitiva de un segundo campeón, además de la suya propia, y podrá utilizarlas durante toda la partida.



League of Legends: Wild Rift (8 de julio - 10 de agosto)

Centinelas de la Luz es el evento más ambicioso de Wild Rift hasta la fecha. Cuenta con una experiencia narrativa en la que los jugadores podrán conocer y formar lazos diversos héroes: Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne y Akshan.

A lo largo del evento, se irán uniendo nuevos personajes esta experiencia de alta calidad, empezando por Lucian y Senna (seguidos por Vayne el 13 de julio, Riven e Irelia el 19 de julio, y Akshan el 27 de julio).

Los jugadores podrán mejorar sus vínculos con los Centinelas jugando partidas, lo que les servirá para profundizar en las historias de los campeones y para descubrir qué los ha empujado a unirse a la causa.

Cuanto más sólidos sean los vínculos que forjen los jugadores, mayor será el nivel general de los Centinelas. Al reforzar sus vínculos y aumentar el nivel general, los jugadores conseguirán artículos temáticos gratis: baratijas, etiquetas de aparición y uno de los seis campeones del evento. En el ecosistema de Wild Rift, los jugadores pueden descubrir más información e involucrarse en la historia:

Se publicará Centinelas de la Luz: Corazón resuelto, una saga de cómics en la que los Centinelas de la Luz unen fuerzas para enfrentarse al Rey Arruinado y a la Niebla Negra, a lo largo del evento. Estará disponible semanalmente en la aplicación de Wild Rift y en https://universe.leagueoflegends.com/es_ES/.

Una experiencia única de realidad aumentada invita a los jugadores a explorar un asentamiento de los Centinelas y a hacer el juramento a la luz para convertirse en miembros de los Centinelas. Disponible en línea ya.

Habrá más sorpresas ocultas entre la Niebla Negra... A lo largo de julio y agosto, una amplia variedad de contenido relacionado con esta narrativa se incorporará al juego:

8 de julio: Lucian y Senna

27 de julio: Akshan Nuevos aspectos: Irelia centinela, Riven centinela, Vayne centinela, Draven arruinado, Miss Fortune arruinada y Shyvana arruinada

Agosto: El evento de Wild Rift llega a su emocionante final. ¡Nada de spoilers!



Legends of Runeterra (14 de julio - 10 de agosto)

La segunda expansión de campeones de LoR: De forma similar a la expansión de campeón de Aphelios, que lanzamos en febrero, pronto saldrá una miniexpansión que incluirá a Viego y Akshan, además de 21 cartas nuevas de adeptos, hechizos e hitos relacionados con la Ruina y los Centinelas de la Luz.

Pase de evento "Jurad lealtad": Los jugadores podrán escoger entre el pase de evento de los arruinados o de los Centinelas, lo que les servirá para conseguir recompensas temáticas del bando con el que se hayan aliado. Después de elegir, los jugadores no podrán cambiar de bando. Sin embargo, cuando consigan todas las recompensas de su bando, comenzarán a conseguir las recompensas del bando contrario (excepto algunos artículos exclusivos). Además, monitorizaremos cuánto apoyo recibe cada bando. Cuando acabe el evento de Centinelas de la Luz, todos los jugadores que hayan participado recibirán una recompensa en el juego que dependerá del bando ganador (independientemente del bando con el que se hayan aliado).

Nuevos artículos de personalización: Al evento de Centinelas de la Luz de LoR lo acompañan un tablero temático de los Centinelas, guardianes de los arruinados y de los Centinelas, reversos de cartas, emoticonos y siete aspectos de campeón: Irelia centinela (incluye una nueva animación de subida de nivel) Diana Centinela Riven Centinela Shyvana arruinada Karma arruinada Draven arruinado Thresh desatado



Teamfight Tactics (21 de julio)

Uníos a las fuerzas del orden y seguid luchando contra Pingu del caos en el set de Juicio final: Amanecer de los héroes de Teamfight Tactics para expulsar a la Niebla Negra de la Convergencia de una vez por todas. La actualización de mitad del set de Teamfight Tactics: Juicio final incluirá lo siguiente:

Los objetos radiantes y las nuevas bendiciones reemplazarán a los objetos sombríos. Los objetos radiantes son versiones increíblemente poderosas de sus homólogos básicos, por lo que cada jugador solo podrá tener uno. Los jugadores reciben bendiciones radiantes cuando caen por debajo de 40 de vida, para ayudar a que vuelvan a ponerse en pie. Pueden incluir a campeones, objetos, oro, espátulas y objetos de un solo uso.

Nuevos campeones, orígenes y clases, entre los que se encuentran el origen Centinela y Akshan. Centinelas Olaf Senna Irelia Pyke Rakan Galio Lucian Akshan

Un nuevo pase del set, en el que encontraréis arenas, chispas, a Pingu del orden y mucho más. Minileyendas: Espíritu de los Centinelas, Rocolfo y Escaramajo.



VALORANT

Durante el evento, los jugadores de VALORANT podrán comprar dos paquetes de diseños temáticos para armas, de la Ruina y de los Centinelas, en diferentes momentos de julio. Los mapas del juego promocionarán el evento con carteles temáticos y los influencers de VALORANT presentarán ambos paquetes de diseños.

8 de julio - Paquete de la Ruina: Cuerpo a cuerpo, Phantom, Ghost, Spectre y Guardian Paquete de aspectos de la Ruina para armas que incluye un arma cuerpo a cuerpo personalizada (Hoja del Rey Arruinado), tres variantes para el arma cuerpo a cuerpo y accesorios (amuletos, grafitis y tarjetas).

- Paquete de la Ruina: Cuerpo a cuerpo, Phantom, Ghost, Spectre y Guardian 21 de julio - Paquete de Centinelas de la Luz: Cuerpo a cuerpo, Vandal, Operator, Sheriff y Ares. Paquete de aspectos de Centinelas de la Luz para armas que incluye un arma cuerpo a cuerpo personalizada (Reliquia del Centinela), tres variantes para el arma cuerpo a cuerpo y accesorios (amuletos, grafitis y tarjetas).

- Paquete de Centinelas de la Luz: Cuerpo a cuerpo, Vandal, Operator, Sheriff y Ares.

Riot Games Social Impact Fund

Durante el evento de Centinelas de la Luz, los jugadores contarán con múltiples formas de apoyar a organizaciones benéficas locales y a sus comunidades en colaboración con el Riot Games Social Impact Fund. Riot ha prometido un millón de dólares al Riot Games Social Impact Fund y anima a los jugadores a nominar a las organizaciones o causas benéficas a las que destinar sus donaciones, a comprar los paquetes solidarios de League of Legends y a recaudar dinero adicional para causas benéficas al completar los desafíos de los juegos en Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift y Teamfight Tactics.

Iniciativa Centinela - Los jugadores podrán nominar a organizaciones o causas benéficas para que tengan la posibilidad de ganar 10 000 dólares en donaciones del Riot Games Social Impact Fund.

- Los jugadores podrán nominar a organizaciones o causas benéficas para que tengan la posibilidad de ganar 10 000 dólares en donaciones del Riot Games Social Impact Fund. League of Legends - Entre el 8 de julio y el 9 de agosto, Riot donará el 100 % de los beneficios conseguidos con la venta de los paquetes solidarios de Olaf centinela y de determinados artículos al Riot Games Social Impact Fund en colaboración con ImpactAssets.

- Entre el 8 de julio y el 9 de agosto, Riot donará el 100 % de los beneficios conseguidos con la venta de los paquetes solidarios de Olaf centinela y de determinados artículos al Riot Games Social Impact Fund en colaboración con ImpactAssets. Desafíos de los juegos - Riot ha prometido un millón de dólares al Riot Games Social Impact Fund y aumentará su donación (hasta un máximo de cuatro millones de dólares) conforme los jugadores completen los desafíos de LoR, Wild Rift y TFT. Los desafíos: Legends of Runeterra - Al completar un nivel del pase del evento de los Centinelas en LoR se contribuye a la campaña solidaria (14 de julio - 11 de agosto). Wild Rift - Al subir el cuartel general de los Centinelas de nivel en Wild Rift se contribuye en un punto a la campaña solidaria (9 de julio - 10 de agosto). Teamfight Tactics - Cuando se alcanzan las 3 estrellas con cualquier unidad se contribuye a la campaña solidaria. Las unidades de coste 1 a 3 valen un punto, las de coste 4 valen dos puntos y las de coste 5 valen cinco puntos (8 de julio - 9 de agosto). Por cada millón de puntos que reúna la comunidad mundial para la campaña solidaria, Riot donará 100 000 dólares adicionales (hasta alcanzar un máximo de tres millones de dólares adicionales).

- Riot ha prometido un millón de dólares al Riot Games Social Impact Fund y aumentará su donación (hasta un máximo de cuatro millones de dólares) conforme los jugadores completen los desafíos de LoR, Wild Rift y TFT. Los desafíos:

El evento de Centinelas de la Luz se celebrará entre el 8 de julio y el 10 de agosto. Uníos para ver el desenlace de la historia que Riot comenzó en enero y descubrir qué depara el destino a Runaterra y a sus campeones.