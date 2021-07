Una solución de Schneider Electric permite controlar la calidad del aire de la Escola LYS de Barcelona Comunicae

viernes, 9 de julio de 2021, 14:41 h (CET) La solución de Schneider Electric permitirá a la Escola LYS controlar la calidad del aire de las aulas ventilando solo cuando sea estrictamente necesario, mejorando el confort de alumnado y profesorado y limitando el incremento del consumo eléctrico. Schneider Electric ha implementado para la Escola LYS una solución que combina las sondas multisensor para estancias SpaceLogic con el BMS EcoStruxure Building Operation para asegurar la calidad del aire interior disminuyendo su factura eléctrica La Escola LYS, con más de 60 años de experiencia pedagógica, ha confiado en Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, para asegurar la calidad del aire interior que respiran sus alumnos y profesores y, al mismo tiempo, mejorar el confort y la eficiencia energética de las instalaciones.

Para prevenir la propagación del virus, una de las principales recomendaciones de las autoridades es ventilar adecuadamente los ambientes interiores, ya que son los aerosoles que se exhalan y que permanecen suspendidos en el aire durante horas, los que favorecen esta transmisión. Esto es especialmente importante en las aulas, donde se concentran decenas de personas durante muchas horas al día. Esta recomendación provoca muchas preguntas entre los responsables de las escuelas acerca de cuán a menudo debe ventilarse y cómo hacerlo sin afectar al confort del alumnado y profesorado y sin incrementar demasiado el consumo eléctrico – más cuando, en este centro, la factura de la luz puede alcanzar los 20.000-30.000 euros al año. La Escola LYS, ubicada en el barrio de El Farró de Barcelona, es una de las que se encontraba en esta situación.

La manera más eficaz de combinar una adecuada ventilación y la eficiencia energética es ventilar solo cuando sea realmente necesario. Actualmente, no existen sensores que detecten directamente la presencia de virus en el aire, pero se pueden medir otros parámetros - niveles de dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles (VOC), temperatura y humedad relativa (HR) - para determinar el momento exacto en el que disminuye a calidad del aire. Parámetros que pueden medirse utilizando tecnologías inteligentes.

La clave es contar con una serie de multisensores que avisen a los gestores de las instalaciones cuando la calidad del aire esté disminuyendo para que puedan tomar las medidas necesarias. En este sentido, Schneider Electric cuenta con la nueva gama de sondas multisensor para estancias SpaceLogic, que permiten a los usuarios medir la calidad del aire. Además, gracias a estar basados en la última tecnología IoT (Internet of Things), pueden integrarse con un Sistema de Gestión de Edificios (BMS) para monitorizar en tiempo real las condiciones de las instalaciones y, basándose en el análisis de estos datos, implementar acciones automatizadas en el control de la climatización y la ventilación de los edificios.

Una escuela segura, eficiente y preparada para educar a los ciudadanos del futuro

El proyecto ideado por Schneider Electric para la Escola LYS consta de dos capas: productos conectados y Edge Control. En la primera de ellas, las sondas multisensor para estancias SpaceLogic miden los niveles de CO2, VOC, temperatura y HR permitiendo obtener datos cuantitativos sobre la calidad del aire en las aulas. Y, en la segunda capa, el BMS EcoStruxure Building Operation gestiona y analiza todos estos datos proporcionando a las instalaciones unas analíticas que permiten a los responsables tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso, reduciendo significativamente el gasto energético del edificio.

Gracias a la aplicación de las soluciones de Schneider Electric, la Escola LYS puede disfrutar de unas instalaciones seguras y eficientes preparadas para el regreso de sus alumnos y del personal docente. Unas instalaciones que, además, están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ya que mantienen la calidad del aire interior al tiempo que mejoran su eficiencia e inteligencia.

“Nuestra manera de entender la educación pone a los alumnos en el centro. Queremos que las niñas y niños sean personas empáticas, autónomas, empoderadas y con una buena salud emocional ya que solo de esta forma podrán ser críticos con el mundo que les rodea y trabajar para transformarlo.,” dijo Gemma Díaz, Subdirectora de Escola LYS. “Además de permitirnos estar en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta solución de Schneider Electric nos ha dado la oportunidad de poner en práctica con los niños la mentalidad sostenible, parte esencial de nuestros valores como escuela. Gracias a las soluciones de Schneider Electric, ahora la Escola LYS puede ofrecer unas instalaciones seguras y eficientes, afrontando los retos presentes y futuros.”

“Para Schneider Electric el acceso a la energía y la tecnología digital es un derecho humano básico. Nos enfrentamos a un cambio tectónico en la transición energética y la revolución industrial catalizada por la digitalización acelerada en un mundo más eléctrico,” dijo Antonio Paz, Digital Buildings Marketing & Business Development de Schneider Electric. “Creemos firmemente en que la electricidad es el mejor vector y el más eficiente para la descarbonización, por eso, estamos obsesionados con proporcionar a todo el mundo las herramientas necesarias para utilizar la energía y los recursos disponibles de manera eficiente. Eficiencia y digitalización están en la base de todas nuestras soluciones.”

