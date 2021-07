​¿Es necesario instalar una persiana metálica para mayor seguridad?, por RepaPersianas Comunicae

viernes, 9 de julio de 2021, 14:50 h (CET) Para los comerciantes, la seguridad del negocio, los equipos y materiales son esenciales. Por eso no dudan en invertir en sistemas de protección. Uno de los sistemas de seguridad más eficaces son las persianas metálicas. Dispositivo ideal para instalar en la fachada de los locales En este artículo se ofrecen algunos consejos e ideas para reforzar negocios, tiendas o locales con las mejores tecnologías de seguridad. En este caso, las persianas metálicas serán un objeto exclusivo de mucho interés.

A continuación, se detallan las características y las múltiples ventajas de instalar una persiana metálica.

Consejos para proteger los locales

Cuando se trata de proteger una empresa contra las intrusiones, la mayoría de las veces no basta con estar atento para garantizar una seguridad óptima.

Por lo tanto, se buscan otras soluciones y garantías de seguridad que no dependan del factor humano. En este caso, se trata de soluciones mecánicas, como las alarmas y la videovigilancia, por ejemplo, que constituyen un importante factor de disuasión.

Las cámaras de vigilancia se utilizan habitualmente como medida preventiva y también facilitarán una posible investigación policial en caso de robo.

Los dispositivos antirrobo por ejemplo los candados especiales, que se utilizan cada vez más como sistema de seguridad, son otro método que podría frenar los robos en las tiendas y otros problemas similares.

Por último, es necesario sobre todo reforzar los accesos a las instalaciones, por eso la persiana metálica es el primer dispositivo antirrobo a tener en cuenta.

¿Cuál es la ventaja de una persiana metálica?

El hecho de disponer de toda la gama de dispositivos de protección, no podrá sustituirla, de hecho, la persiana metálica es el primer signo de refuerzo de seguridad que se puede ver desde lejos y que, por tanto, podría disuadir a los ladrones.

La persiana metálica es una forma eficaz de proteger el escaparate de una tienda, del vandalismo. Sólida, fabricada en diversos materiales, con posibilidad de motorización, personalizable, etc. La persiana metálica es una de las soluciones más rentable en el mercado.

Existe amplia gama de productos entre los que elegir, incluyendo una variedad de materiales que se adaptan a cada necesidad y presupuesto, un sistema motorizado o una persiana personalizable que se pueden adaptar a cada expectativa.

¿Cuáles son los diferentes modelos de persianas metálicas?

Las persianas metálicas están disponibles en muchos modelos y colores para satisfacer cada necesidad:

- Persiana metálica de lamas macizas: Es sin duda la solución más segura, compuesta por lamas de distinto grosor. Este tipo de persiana ofrece el mejor grado de ocultación, permitiendo ocultar completamente el interior de la tienda, así como los bienes materiales que alberga. Dependiendo del presupuesto y de las necesidades, se puede elegir entre la apertura mecánica o la automática.

- Persiana metálica de tubo corrugado: Es el modelo más común y el más popular entre los profesionales. El escaparate puede quedar expuesto a la vista de los transeúntes, aunque la cortina se encuentre bajada.

Este tipo de persiana metálica, en cambio, está formada por tubos alveolares que ofrecen cierta visión al interior. Esto lo hace muy práctico si se quiere que lo productos sigan atrayendo a nuevos clientes incluso fuera del horario de apertura. Sin renunciar a la rigidez, es el modelo de persiana más solicitado.

- Persiana metálica con lamas microperforadas: Es una opción ideal para proteger los locales de los actos vandálicos.

Este tipo de persiana metálica está a medio camino entre la persiana maciza y la persiana de tubo corrugado, combinando estética y seguridad en una sola.

Una alternativa no menos robusta, las lamas microperforadas alimentarán de forma elegante la curiosidad de los transeúntes que tendrán a la vista los productos expuestos.

¿Cómo elegir el sistema operativo de la persiana?

El mecanismo de apertura y cierre de las persianas metálicas puede ser manual, motorizado o mecánico.

Una persiana metálica equipada con motorización garantiza una verdadera comodidad, ya que se maneja con un mando a distancia.

También es posible elegir una persiana metálica manual. Las persianas metálicas manuales son muy fáciles de usar y más asequibles que las motorizadas.

Tanto si se trata de una persiana enrollable como de una persiana tubular, es importante contratar a un cerrajero profesional que ofrezca un trabajo de calidad.

Recurrir a un profesional certificado que ofrezca una amplia gama de modelos y una respuesta rápida para reparaciones de emergencia en caso de avería.

¿Qué hacer en caso de avería de las persianas metálicas?

Las persianas metálicas están diseñadas de acuerdo con las normas de seguridad. Es importante confiar la instalación o la reparación de persianas a cerrajeros profesionales que tengan una larga experiencia en el sector.

Además del aspecto estético y de la función principal, que es la de asegurar, una persiana metálica también refuerza el aislamiento térmico y la insonorización a las paredes reforzadas. El cerrajero puede asesorar sobre la correcta elección según las necesidades.

Para proteger eficazmente contra los robos e intentos de allanamiento, una persiana metálica debe instalarse correctamente. En el caso de un modelo motorizado, es posible acoplarlo a un sistema domótico.

Los ladrones no podrán abrir los dispositivos de cierre industriales de calidad.

Por último, hay que tener en cuenta que después de haber elegido e instalado la persiana metálica, también se deben realizar los cuidados necesarios para el correcto mantenimiento.

En caso de atasco del sistema, fallo del motor u otro tipo de avería, un servicio de reparación de persianas es esencial.

Por lo tanto, es ideal contratar a un cerrajero profesional que procederá a dar un diagnóstico con el objetivo de identificar el problema y tomar las medidas de reparación necesarias.

Un especialista en el sector de cerrajería ofrecerá incluso servicios de reparación de urgencias 24 horas que permitirán recibir ayuda a cualquier hora del día o la noche. Así que no hay que preocuparse, incluso en caso de avería, siempre se puede contar con una ayuda rápida y de calidad para resolver cualquier problema técnico.

Hay que tener en cuenta que como en cualquier profesión, algunos abusan del "título" y se aprovechan de la urgencia de ciertas situaciones para facturar servicios a precios exorbitantes o simplemente son falsos cerrajeros.

Probablemente el buen cerrajero no será el que inunda los buzones y cierres metálicos con pegatinas o el que intenta a toda costa ser el primero en las posiciones de Internet, así como los que solucionan simultáneamente los problemas de cerrajería, fontanería y electricidad.

