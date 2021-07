Tatuajes temporales publicitarios con Uvimark Emprendedores de Hoy

Los tatuajes temporales son tendencia entre los amantes de los tatuajes, pero de una manera menos arriesgada que los permanentes. Para aquellos que quieran lucir imágenes, colores y diseños durante cinco días, pueden optar por empresas como Uvimark que ofrecen el servicio de crear tatuajes temporales publicitarios. Este tipo de tatuajes también son ideales para destacar en el mercado publicitario.

Se trata de una nueva tendencia para impulsar a las marcas o proyectos empresariales y promocionar el negocio de una manera original.

El tatuaje temporal impulsa las campañas publicitarias En manos, rostro, hombros, espalda, pies y cualquier otra parte del cuerpo es ideal para que quede expuesta la imagen, previamente diseñada y que será impresa en tipo pegatina que se adhiere al cuerpo fácilmente. Esta es una tendencia con mucho auge que se ha vuelto viral en las redes sociales por ser usada por figuras del mundo artístico.

Entre las personas que se inclinan por este tipo de arte corporal se encuentran los que no son lo suficientemente atrevidos como para marcar el cuerpo de forma permanente. También es muy buscado por quienes no pueden realizarse un tatuaje permanente por algún tema de salud o cualquier otro motivo. Existen infinitas posibilidades de diseño: de colores o monocromáticos, cualquier imagen o logotipos.

Los tatuajes temporales son el producto estrella de la marca y con los cuidados mínimos se estima que puede durar en el cuerpo unos cinco días, aproximadamente. Es resistente al agua incluso al mar y la piscina, lo que resulta funcional para la producción de cualquier trabajo publicitario.

El tatuaje temporal no produce alergias El material en que es elaborado el tatuaje temporal ha sido probado dermatológicamente, sin presentar ningún efecto tras la colocación del mismo.

Debido a que no hay riesgos de alergia ni molestias producidas por la aguja del tatuaje permanente, este tipo de tatuaje adhesivo es el indicado para hacer volar la imaginación y crear los diseños que imprimirán en el papel y poder convertir el cuerpo en un lienzo.

Esta técnica siempre se ha visto en los paquetes de patatas o golosinas para niños, pero la tecnología ha llevado esta idea a otro nivel, creando una forma única y segura de expresarse a través del cuerpo.

El cliente tiene a su disposición una amplia opción de tatuajes temporales con diferentes acabados, como tintas metalizadas, henna, fluorescentes o con purpurina, que se ajustan a diferentes aplicaciones.

La creatividad con los tatuajes temporales es ilimitada. Como producto personalizado resulta la técnica perfecta para que cualquier empresa realice su campaña publicitaria, una forma diferente, auténtica y novedosa de difundir la marca o producto.

