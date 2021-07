FSIE Madrid lamenta que la Ley Maestra de la Comunidad olvide a los trabajadores del sector Comunicae

viernes, 9 de julio de 2021, 12:56 h (CET) El sindicato madrileño defiende la apuesta de la ley por potenciar la pluralidad educativa y por fortalecer la libertad de elección de centro de las familias FSIE Madrid considera una noticia excelente la defensa, clara y contundente, de la Educación Especial como un pilar fundamental de la enseñanza inclusiva​

La organización lamenta que el concierto de la etapa de Bachillerato quede fuera de la ley, cuando era uno de los puntos asumidos en la anterior administración

FSIE Madrid critica que la Ley Maestra no haga mención alguna sobre los trabajadores del sector, cuando son principales protagonistas

El pasado 7 de julio la Comunidad de Madrid aprobaba el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa para ser remitida a la Asamblea y comenzar el debate previo a su entrada en vigor. Sin embargo, FSIE Madrid pese a defender la apuesta de la ley por potenciar la pluralidad educativa, lamenta que no haya mención alguna sobre los trabajadores del sector, cuando son principales protagonistas, y cuando todavía deben asimilar graves discriminaciones frente a sus compañeros de la Enseñanza Pública.

En este sentido, desde FSIE Madrid, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, y siendo una Ley que afecta de forma directa al sector, ha querido marcar su posicionamiento sobre este proyecto de ley de la Región y resaltar algunos aspectos fundamentales:

- Defiende y aplaude cualquier medida encaminada a fortalecer la libertad de elección de centro por parte de las familias madrileñas, siendo una consigna constante e histórica en la organización. La inclusión específica de la demanda social como parte de los criterios en la etapa de la provisionalidad de plazas educativas asegura esa posibilidad de elección a las familias.

- Defiende la apuesta de la ley por potenciar la pluralidad educativa, con las redes sostenidas con fondos públicos contempladas como redes complementarias, lo que siempre había ocurrido y en los últimos tiempos, y por la Ley Celaá, se veía amenazado.

- Considera una noticia excelente la defensa, clara y contundente, de la Educación Especial como un pilar fundamental de la enseñanza inclusiva, y celebran su detalle pormenorizado para evitar cualquier tipo de resquicio que pudiera posibilitar un ataque posterior.

- Lamenta que la elaboración de la Ley Maestra no haya servido para encarar algunos aspectos que quedan sin solucionar y que consideran fundamentales:

El cálculo del coste real del puesto escolar arrojaría luz a unos debates estériles que incluso ponen en cuestión el ahorro constante y continuo que genera la Enseñanza Concertada a las arcas públicas. Hubiera sido un momento idóneo para detallar los conceptos exactos que se tienen en cuenta a la hora de adjudicar gastos en las distintas redes de enseñanza.

queda fuera, de forma sorprendente, de la ley, cuando era uno de los puntos asumidos en la anterior administración. No hay mención alguna sobre los trabajadores del sector, cuando son principales protagonistas, y cuando todavía deben asimilar graves discriminaciones frente a sus compañeros de la Enseñanza Pública, siendo especialmente grave la imposibilidad de acceder a una jubilación parcial, y provocando su presencia a jornada total en las aulas hasta los 66 años, y 67 en un futuro no muy lejano. Asimismo, FSIE Madrid pide que, a lo largo del trámite parlamentario de esta ley, se posibilite la participación de los principales actores de la enseñanza concertada madrileña, y, “como no puede ser de otra manera, nuestra organización defenderá el reconocimiento y mejora de las condiciones de los excelentes trabajadores de nuestro sector”, finalizan desde el sindicato.

