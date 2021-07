Doble Máster en Wedding Planner y Gestión de Eventos de Edil Formación Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 19:35 h (CET)

Adquirir conocimientos de áreas muy concretas es posible en las múltiples posibilidades de estudio que existen actualmente. Estas son cada vez más específicas, como la organización de eventos y la de bodas.

Edil Formación es un centro que ofrece distintas formaciones online sobre diferentes campos del conocimiento y una de ellas es el Doble Máster en Wedding Planner y Gestión de Eventos. La formación es multidisciplinaria, de manera que prepara al alumno para asesorar y apoyar a los novios en cada uno de los detalles que intervienen en la celebración.

Características del Doble Máster El Doble Máster en Wedding Planner y Gestión de Eventos es completamente a distancia y contempla 600 horas académicas. Asimismo, ofrece la posibilidad de realizar prácticas para poner en práctica los aprendizajes.

Una vez finalizada la formación, los estudiantes tienen acceso a la bolsa de trabajo del centro disponible en toda España y en algunas regiones del extranjero.

El Doble Máster imparte conocimientos sobre los diferentes aspectos de la gestión de eventos de todo tipo y tamaño y a su vez incluye la formación necesaria para especializarse en la organización de bodas o wedding planner.

¿Cuáles son los elementos que garantizan el éxito de un evento? Para que un evento termine siendo lo que en algún momento fue un sueño o una idea, deben cumplirse varias tareas que requieren no solo planificación, sino también mucho conocimiento en distintos temas.

El gestor de eventos debe dominar aspectos tales como los tipos de evento, sus respectivos protocolos y las normas de comportamiento, la descripción de las razones y aplicaciones más habituales del protocolo en diferentes eventos, aspectos y técnicas de presentación personal, indumentaria de acuerdo al acto, tarjetas de invitación y normas de cortesía.

Asimismo, debe contemplar todas las fases del evento y planificar los distintos profesionales que intervienen. Por ejemplo, en el caso de las bodas, debe organizar a los maquilladores, a los profesionales de la restauración, a los fotógrafos, a los músicos, etc., de modo que los novios no deban preocuparse de nada.

Para que la planificación sea rigurosa y exitosa, el Doble Máster incluye también un conocimiento profundo y detallado del gestor y planificador de eventos por excelencia conocido como Microsoft Project. La formación dedica un módulo completo al conocimiento de este software que va desde las pautas introductorias, pasando por aprender a calcular los tiempos de duración de una tarea específica, generar gráficos y diagramas que faciliten el monitoreo de la gestión, hasta llevar un control detallado de los gastos del evento o boda, incluso disminuir los costes de producción de una celebración de cualquier tipo.

En definitiva, el Doble Máster en Wedding Planner y Gestión de Eventos prepara a los profesionales para que garanticen un evento o boda exitosa y perfectamente planificada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.