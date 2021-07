El outsourcing de profesionales de IT es la clave del éxito de muchas compañías: MyTaskPanel Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021, 11:43 h (CET)

La llegada de la pandemia provocada por el COVID-19 ha transformado el mercado. La gran mayoría de las empresas se han visto obligadas a trasladarse al mundo digital, mientras que las que ya ocupaban esa área, reforzaron todo lo referente a ella.

En este contexto, la urgente necesidad de la digitalización por parte de las compañías ha hecho que la demanda de profesionales de IT se haya disparado. La falta de este tipo de expertos en el mercado está suponiendo un problema para el desarrollo de muchos negocios. Para combatirlo, MyTaskPanel Consulting ofrece el outsourcing de recursos IT, un servicio que están contratando cada vez más empresas.

Las ventajas del outsourcing de recursos IT de MyTaskPanel Consulting Contar con el servicio de outsourcing de recursos IT de MyTaskPanel Consulting ofrece una gran cantidad de beneficios a la compañía contratante. La externalización permite dejar en manos de profesionales las tareas relacionadas con el IT. De este modo, el equipo corporativo puede centrarse únicamente en desarrollar la actividad diaria de la empresa.

Asimismo, externalizar el desarrollo de IT posibilita la reducción de costes mientras se incrementa la productividad de la empresa. Para ello, los expertos de MyTaskPanel Consulting envían un reporte de horas diario para que los contratantes solo paguen por el servicio recibido.

Uno de los factores por los que es reconocido MyTaskPanel Consulting es que es la única compañía que no exige un mínimo de horas de contratación ni permanencia. Además, casi todos sus recursos se encuentran en España y en Latinoamérica.

Modalidades de contratación El outsourcing de recursos IT de MyTaskPanel Consulting cuenta con dos modalidades de contratación. A través de la clásica Time & Material, se envía al cliente un informe completo con todas las horas y tareas realizadas por los expertos. Se asigna un project managerque se encarga de coordinar el trabajo en caso de trabajar con una tecnología compleja o con un equipo de trabajadores más grande.

Para las compañías que desconocen la cantidad de profesionales y tiempo necesarios para desarrollar la actividad, así como el tipo de tecnología que se va a utilizar, MyTaskPanel Consulting propone la modalidad Agile Squad. Esta se caracteriza por un equipo multidisciplinario capaz de cubrir las tareas semanales asignadas por el cliente y administradas por el Team Leader.

De esta manera, a través de un servicio de outsourcing de recursos de IT integral, MyTaskPanel Consulting ha logrado facilitar el desarrollo de centenares de empresas hasta el día de hoy.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.